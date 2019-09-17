UNIQLO文創概念店進軍信義區 全台唯一UT光廊宛如走進東京銀座

2019-09-17 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本平價時尚龍頭UNIQLO打造全台首間結合台灣在地文創的旗艦大店，將於9月20日在台北信義區的ATT 4 FUN開幕，日前品牌進行媒體預覽，現場除展示秋冬最新系列服裝，台灣知名設計師聶永真聯名設計贈禮、插畫家與UT Me訂製服務及首本免費時尚雜誌《LifeWear》都搶先曝光，而比照東京銀座旗艦店的全台唯一UT光廊，更是一大吸睛亮點。

UNIQLO在ATT 4 FUN打造三層樓共500坪的大店，也是全台第70號店，新店強打結合在地文創力量，除找來台灣設計師聶永真合作設計開幕首3日的獨家滿額禮，也攜手誠品好書推薦、捷安特及TOOLS to LIVEBY禮拜文房具等在地知名品牌，打造文創流行基地。

此外，ATT 4 FUN信義店更推出UTme! 客製化服務，透過獨家的App應用程式與機器設備，讓消費者自行創作獨一無二的T恤，並邀請知名插畫家許匡匡、網路圖文作家油頭二世、設計師聶永真及捷安特推出獨家限定圖案，這也是除了西門店以外，全台第二家提供此客製化服務的店舖。

另外，位於2樓全台首創的UT光廊，更是比照全球旗艦店等級規格，精選許多人氣聯名，像是新海誠、美少女戰士、The Brands UT系列等，讓人彷彿走入東京銀座旗艦店。同時，品牌也在此規劃全台最完整的牛仔丹寧專區，以及最受歡迎的U系列男女商品專區。

歡慶開幕，除男女童裝人氣商品超值優惠190元起，首3日於ATT 4 FUN信義店消費滿2,000元，送平面設計師聶永真設計托特包或行動電源好禮二選一；9月20日到9月26日單筆消費不限金額，掃描APP會員條碼，9月27日即可獲得網路商店滿千折百優惠券等好康。