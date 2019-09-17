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倫敦時裝周／國師加持 唐綺陽在詹朴2020春夏秀上欽點最愛配件

2019-09-17 18:02聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

在倫敦時裝周期間，詹朴同名品牌APUJAN發表了2020春夏系列，主題為「怪奇的時間盜賊」，看秀嘉賓是人氣超高的國師唐綺陽，身穿黑色針織洋裝、緹花長斗篷，成為秀上一大驚喜，她也以「一場天王星的秀，心跟著進入另一個時空」來形容這場新作發表。

唐綺陽表示，用天王星來形容，是不僅只外在的美化與包裝，而是帶給人們更不同層次的東⻄；而大型帽飾特別受她厚愛，「有東方傳統造型的祭典帽飾，裡面的人看得到外面、但外面的人看不到裡面，配戴者有安全感卻又保留神秘感，超符合天蠍座特色。」作品向來深受小說、偵探、時間等題材影響的創意總監詹朴，這次以奇幻文學作家泰瑞普萊契（Terry Pratchett）、愛爾蘭小說家約翰博伊恩（John Boyne）以及風格獨特的托尼希勒曼（Tony Hillerman）等人的作品為啟發，共計百款造型，於發表會中先秀出33套，將那些被偷走的時間、時間的觀察者、時間流動的軌跡以及錯亂的時間等，表現在針織技藝和原創布料之中，並融入東方元素，讓服裝成為可以被閱讀的故事篇章。

歪斜領口、重新改組的款式象徵被打亂的時間；在色塊、線條和交錯的織線中，埋藏的花葉、枯木、 恐龍骸骨、星星或時鐘等經典圖樣，則象徵時間流動的軌跡，復古又科幻地展現詹朴對架空的世界觀的奇思異想，點綴的配件則有羊絨圍巾、手工編織帽、花藝裝飾帽、3D列印的科幻眼鏡等，在材質上，也持續以電腦刺繡、半立體緹花布料等獨家開發面料帶來更多新作。此外，NIKE和APUJAN合作專屬配色鞋款，有著書頁、花藝等道具和金屬鞋釦，為春夏服裝挹注更多運動風的色彩。

服裝剪裁猶如可以被閱讀的一頁頁故事篇章。圖／APUJAN提供
服裝剪裁猶如可以被閱讀的一頁頁故事篇章。圖／APUJAN提供
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唐綺陽身穿黑色針織洋裝、配戴緹花長斗篷成為秀上一大驚喜。圖／APUJAN提供
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女星謝金燕出席APUJAN 2020春夏系列發表。圖／APUJAN提供
女星謝金燕出席APUJAN 2020春夏系列發表。圖／APUJAN提供
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2020春夏點綴的配件包括花藝裝飾帽、3D列印的科幻眼鏡等。圖／APUJAN提供
2020春夏點綴的配件包括花藝裝飾帽、3D列印的科幻眼鏡等。圖／APUJAN提供
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蘇打綠的家凱（右）和詹朴在秀上合影。圖／APUJAN提供
蘇打綠的家凱（右）和詹朴在秀上合影。圖／APUJAN提供
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APUJAN春夏時裝系列用花、時鐘、黑膠等物件，來訴說時間的故事。圖／APUJA...
APUJAN春夏時裝系列用花、時鐘、黑膠等物件，來訴說時間的故事。圖／APUJAN提供
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針織與緹花，都是APUJAN的品牌辨識。圖／APUJAN提供
針織與緹花，都是APUJAN的品牌辨識。圖／APUJAN提供
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唐綺陽身穿黑色針織洋裝、配戴緹花長斗篷成為秀上一大驚喜。圖／APUJAN提供
唐綺陽身穿黑色針織洋裝、配戴緹花長斗篷成為秀上一大驚喜。圖／APUJAN提供
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APUJAN以3D列印打造時光盜賊主題的象徵符號，包含眼鏡、懷錶等道具。圖／AP...
APUJAN以3D列印打造時光盜賊主題的象徵符號，包含眼鏡、懷錶等道具。圖／APUJAN提供
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詹朴特別邀請唐綺陽前往倫敦觀秀。圖／APUJAN提供
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唐綺陽愛爾蘭

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