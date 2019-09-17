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周年慶必搶／蘭蔻「小黑瓶升級版」特惠組下殺68折 5克拉鑽石唇膏超低價快入手

2019-09-17 17:12聯合報 記者劉小川╱即時報導

眼看著各家百貨周年慶陸續開打，其中美妝品更是周年慶必買的特惠組，各大品牌陸續曝光周年慶優惠組，首先來看蘭蔻今年端出什麼好物吧！蘭蔻今年推出小黑瓶升級版「超未來肌因賦活露」，有下殺68折的優惠組，還有加大容量，另外包括賣翻的鑽石唇膏、防曬、零粉感與頂級保養等，均有特惠組，絕對是今年周年慶必屯商品，讓每個人都能讓自己的美麗突破200%。

蘭蔻今年主推新升級的「超未來肌因賦活露」，全台專櫃均推出「超未來肌因修護組」，有超未來肌因賦活露正貨50ml、加贈7ml與超進化肌因活性安瓶4ml，原價5,290元，特惠價再打9折為3,600元，下殺約68折，而且只要在各百貨周年慶首日，前100位購買這組合，送價值2千元的旅行組，還有機會抽中超未來肌因賦活露正貨20ml。

唇膏控必買蘭蔻5克拉鑽石霧光特惠組，內含兩支絕對完美鑽石霧光唇膏，原價3,695元，特惠價再打9折為2,070元；另一款超多人愛用的「零粉感無瑕持久組」，內含零粉感超持久粉底SPF38/PA+++正貨、搭配任一零粉感系列正產品（粉底棒或氣墊擇一），原價5,845元，特惠價再打9折為3,330元起。

每天都會用到的防曬，也是囤貨好時機，蘭蔻有超輕盈水感防護組，內含超輕盈UV水凝露SPF50、PA++++ 30ML的正貨，搭配任選一款超輕盈UV系列30ML正貨，原價6,250元，特惠價再打9折為3,510元。想入手蘭蔻青春霜超緊顏白金淡斑霜正是時候，買超緊顏白金淡斑霜50ML正貨，搭配超緊顏5D太空抗皺眼霜3ml、超緊顏白金青春超導膜一片與超緊顏白金淡斑精粹10ml，原價6,300元，特惠價再打9折為3,690元。

同樣每年周年慶都被狂搶的蘭蔻卸妝乳，這回有清柔卸妝乳400ML正貨兩瓶，原價4,000元，特惠價再打9折為2,700元。

蘭蔻還推出6款大容量、限量商品，有蘭蔻超未來肌因賦活露75ML、蘭蔻超緊顏白金淡斑霜75ML、蘭蔻超輕盈UV水凝露50ml、蘭蔻超輕盈UV提亮素顏霜-玫瑰粉50ml、蘭蔻超輕盈UV提亮素顏霜-珍珠白50ml、蘭蔻激光煥白淨斑精華升級版50ML，讓大家保養不落人後，越保養越青春。

對於2019年的周年慶來說，必先準備好的是「完美採購清單」，讓妳在周年慶的時候不焦躁，更能精準的購物。

蘭蔻2019大容量，全台百貨專櫃周年慶期間皆可以購買到。圖／蘭蔻提供
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今年百貨周年慶，蘭蔻由小黑瓶進化版領軍，推出超強特惠組。圖／蘭蔻提供
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蘭蔻周年慶防曬

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