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天梭表全球唯一概念店現身台北101 黑金款Seastar 1000系列潛水表世界首賣

2019-09-17 16:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

運動一直與來自瑞士的天梭表（TISSOT）密不可分，一年間贊助、支持的賽事，就多達329天。因此，位於台北101商場的品牌專賣店，在重新改裝，便以「運動」當主題，成為全球唯一的概念店，不僅如此，為了紀念開幕，天梭表還推出了世界首賣的黑金款Seastar 1000系列潛水表，就是要消費者感到耳目一新。

天梭表台北101全新概念店開幕時，特別找來女星安心亞來演繹同樣是首次曝光的黑金款Seastar 1000海星系列潛水表，恰巧活動隔天就是她的生日，並許下願望「希望今年能夠考上潛水執照，並戴著手上的表去潛水」。喜愛水上活動的安心亞還表示，由於自己是大剌剌的女生，「所以防刮、抗碰撞的設計，是我最需要的」，而且她喜歡首發表款的外型，黑色配金色很有質感，又優雅時尚，不論是當天穿的禮服還是休閒造型都能搭配。而即將迎來34歲的她，被問到擇偶條件時，安心亞依舊妙回「就跟表一樣強壯、堅固又霸氣，內心很沈穩」。

天梭表瑞士總部特別為台北101概念店設計全球唯一的「Sports wall運動牆」，牆面上擺放了許多由天梭表擔任官方時計的國際賽事代表物品，最高處還擺放了品牌全球代言人NBA球星Klay Thompson的親筆簽名籃球，成為該店亮點之一。店裝的另一重點採用「無邊框」LED液晶螢幕電視牆，更是業界首創，透過巨大電視牆畫面來傳達屬於天梭表的霸氣態度。不過對表迷來說，焦點則在於世界首發的黑金款Seastar 1000海星系列自動潛水表，天梭表將叫好又叫座的熱賣腕表賦予嶄新面貌，以18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，連指針也同樣有著玫瑰金色，在黑色表盤的映襯上，顯得更有質感，不只帶有運動感還多了優雅魅力，更適合不同的場合配戴，可說是天梭表最強的百搭腕表。

天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼...
天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配色陶瓷表圈，動力儲存80小時，約26,700元。圖／TISSOT提供
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女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約2...
女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約26,700元。記者余承翰／攝影
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女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約2...
女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約26,700元。記者余承翰／攝影
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位於台北101的天梭表全球首家概念店，有著領先表界的採用「無邊框」LED液晶螢幕...
位於台北101的天梭表全球首家概念店，有著領先表界的採用「無邊框」LED液晶螢幕電視牆。圖／TISSOT提供
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女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約2...
女星安心亞以白色禮服搭配天梭表Seastar 1000海星系列自動上鍊腕表，約26,700元。記者余承翰／攝影
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台北101的天梭表全球首家概念店，店裝的另一重點是擺放了品牌全球代言人NBA球星...
台北101的天梭表全球首家概念店，店裝的另一重點是擺放了品牌全球代言人NBA球星Klay Thompson的親筆簽名籃球。圖／TISSOT提供
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台北101瑞士星系

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