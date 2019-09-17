天梭表全球唯一概念店現身台北101 黑金款Seastar 1000系列潛水表世界首賣

2019-09-17 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



運動一直與來自瑞士的天梭表（TISSOT）密不可分，一年間贊助、支持的賽事，就多達329天。因此，位於台北101商場的品牌專賣店，在重新改裝，便以「運動」當主題，成為全球唯一的概念店，不僅如此，為了紀念開幕，天梭表還推出了世界首賣的黑金款Seastar 1000系列潛水表，就是要消費者感到耳目一新。

天梭表台北101全新概念店開幕時，特別找來女星安心亞來演繹同樣是首次曝光的黑金款Seastar 1000海星系列潛水表，恰巧活動隔天就是她的生日，並許下願望「希望今年能夠考上潛水執照，並戴著手上的表去潛水」。喜愛水上活動的安心亞還表示，由於自己是大剌剌的女生，「所以防刮、抗碰撞的設計，是我最需要的」，而且她喜歡首發表款的外型，黑色配金色很有質感，又優雅時尚，不論是當天穿的禮服還是休閒造型都能搭配。而即將迎來34歲的她，被問到擇偶條件時，安心亞依舊妙回「就跟表一樣強壯、堅固又霸氣，內心很沈穩」。