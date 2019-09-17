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微風周年慶開紅盤 「米其林主廚超市」買氣旺

2019-09-17 16:22聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

百貨周年慶陸續開打，微風集團的微風廣場及微風南京也於日前起跑，由於開打當天適逢中秋節連假，吸引不少民眾趕在開店前就到現場等待進館消費，根據業者表示，連假期間微風廣場及南京店比起平常假日人潮多出近5成，超市業績表現亮眼，熟食及肉品買氣佳，預估周年慶整檔成長可達2位數。

今年微風集團週年慶正好遇上中秋連假，因應過節需求，有許多家庭及三五朋友進館採購及聚餐，而向來有「米其林主廚超市」稱號的微風超市，提供各式頂級食材，總品項超過2萬種，更成為周年慶開檔的人氣業種。

微風超市營運經理羅大為表示，超市周年慶首周業績成長預計超過5%，其中，以熟食、肉品、酒類、進口水果等品項銷售表現最佳，排隊商品澤井咖啡金樽大咖啡，限量僅500組即將完售，據了解，業者也準備加碼推出隱藏版「澤井咖啡摩卡女神大紙樽」。

此外，此次周年慶推出日本頂級木箱水果禮盒，原價1萬，特價8,800元，限量30組，也吸引不少消費者買來當作中秋送禮，另外，日本超人氣麝香葡萄、人氣熟食德國豬腳、沙朗牛排組等皆是周年慶熱銷商品。

緊接著微風超市復興店及南京店還會再端出獨家商品，像是日本鳥取縣人氣商品千村豆腐竹輪、日本大分一夜干及日本果醬等；微風超市南山旗艦店也將10月17日接棒開跑，屆時除了首四日滿額贈，將加碼活動期間全面9折再加贈10%回饋商品，並將推出獨家商品、獨家實演展等。

另外，由於行動支付已成趨勢，只要在周年慶期間使用Breeze Pay消費，最高可回饋近27%優惠、使用Breeze Pay消費滿3,000元，還可以兌換回饋300元。

澤井咖啡摩卡女神大紙樽，原價2,400元/個、特價 788元/個。圖／微風集團提...
澤井咖啡摩卡女神大紙樽，原價2,400元/個、特價 788元/個。圖／微風集團提供
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周年慶期間，德國豬腳兩隻600元，豬肋排全面8折。圖／微風集團提供
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岡山比歐內葡萄，原價1,000元/串、特價700元/串。圖／微風集團提供
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微風廣場周年慶起跑，超市人潮及買氣強強滾。圖／微風集團提供
微風廣場周年慶起跑，超市人潮及買氣強強滾。圖／微風集團提供
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微風獨賣鍋Vermicular日本琺瑯鑄鐵鍋，獨家贈品 Vermicular隔熱...
微風獨賣鍋Vermicular日本琺瑯鑄鐵鍋，獨家贈品 Vermicular隔熱手套1組 (價值1,500元)。圖／微風集團提供
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微風周年慶中秋節

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