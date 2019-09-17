微風周年慶開紅盤 「米其林主廚超市」買氣旺

2019-09-17 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



百貨周年慶陸續開打，微風集團的微風廣場及微風南京也於日前起跑，由於開打當天適逢中秋節連假，吸引不少民眾趕在開店前就到現場等待進館消費，根據業者表示，連假期間微風廣場及南京店比起平常假日人潮多出近5成，超市業績表現亮眼，熟食及肉品買氣佳，預估周年慶整檔成長可達2位數。

今年微風集團週年慶正好遇上中秋連假，因應過節需求，有許多家庭及三五朋友進館採購及聚餐，而向來有「米其林主廚超市」稱號的微風超市，提供各式頂級食材，總品項超過2萬種，更成為周年慶開檔的人氣業種。

微風超市營運經理羅大為表示，超市周年慶首周業績成長預計超過5%，其中，以熟食、肉品、酒類、進口水果等品項銷售表現最佳，排隊商品澤井咖啡金樽大咖啡，限量僅500組即將完售，據了解，業者也準備加碼推出隱藏版「澤井咖啡摩卡女神大紙樽」。

此外，此次周年慶推出日本頂級木箱水果禮盒，原價1萬，特價8,800元，限量30組，也吸引不少消費者買來當作中秋送禮，另外，日本超人氣麝香葡萄、人氣熟食德國豬腳、沙朗牛排組等皆是周年慶熱銷商品。

緊接著微風超市復興店及南京店還會再端出獨家商品，像是日本鳥取縣人氣商品千村豆腐竹輪、日本大分一夜干及日本果醬等；微風超市南山旗艦店也將10月17日接棒開跑，屆時除了首四日滿額贈，將加碼活動期間全面9折再加贈10%回饋商品，並將推出獨家商品、獨家實演展等。