《唐頓莊園》台灣影迷看過來 Airbnb邀你入住劇中古堡

2019-09-17 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



大受好評的英國影集《唐頓莊園》將於近期躍上電影大螢幕並由原班人馬拍攝，台灣觀眾不只能在劇中觀看英國貴族的生活點滴，更有機會透過Airbnb親身體驗宛如王室般的豪奢生活，同時一窺劇中原汁原味的拍攝場景。作為唐頓莊園拍攝場地之一的英國海克利爾城堡，Airbnb提供千載難逢、一生一次的機會，將邀請全球兩名旅客於11月26日來城堡入住一晚，一嘗傳統英倫貴族的生活。全台喜愛歐美古裝劇的戲迷們，趕緊把握機會，於10月1日至Airbnb房源頁面預約入住。

完成預訂入住Airbnb海克利爾城堡房源的房客，將能享受如劇中克勞利家族的日常。海克利爾城堡主人卡納文伯爵夫婦，也將邀請來到城堡的貴賓們於交誼廳內品嘗雞尾酒、在城堡私人管家的服務下，在國宴廳品味英國傳統晚餐、用餐結束後於書房飲用餐後咖啡；最後更能在窗外超過400公頃連綿綠意的陪伴下於城堡其中一間的主臥室度過令人興奮難忘的一晚。

除了親身入住房源外，房客還能參加私人導覽行程，參觀美輪美奐且古色古香的海克利爾城堡與莊園。占地偌大的海克利爾城堡本身超過2,800坪，擁有300個房間，裡面的陳設與裝潢奢美華貴，一磚一瓦對著來到此地的貴賓訴說著它輝煌精彩的過往。

《唐頓莊園》的粉絲們，還能藉此滿足自己的貴族夢，親自探索如會客室等具有代表性的房間，或是如英倫上流階層般在一間迴廊臥室中享受悠閒的光陰。

Airbnb 房東卡納文伯爵夫人表示：「身為海克利爾城堡的女主人是無上的殊榮，我很開心能夠透過 Airbnb 讓大家真實感受這種獨一無二的住宿體驗。海克利爾城堡自 1679 年就是卡納文家族的宅院，擁有極為豐富的歷史背景。我對海克利爾城堡的故事與世襲傳統充滿熱情，也滿心期待迎接即將來訪的房客。」

Airbnb 北歐地區總經理哈迪．穆薩 (Hadi Moussa) 也回應：「對於能夠提供入住海克利爾城堡的機會，讓影迷享有終生難忘的《唐頓莊園》終極體驗，我們感到十分興奮。我們致力為 Airbnb 用戶提供獨特又難忘的旅行體驗；相信置身在《唐頓莊園》劇中的經典場景，絕對會是一場神奇的體驗。」

有意入住者請記得：

一、不可攜帶寵物，不過莊園內有 9 隻友善的狗狗！ 二、禁止吸煙。 三、所有報紙都必須經過熨燙。 四、每位管家僅限服侍一人。 五、享用晚餐時，必須穿著雞尾酒會禮服 。 六、要講八卦請到樓下宿舍。 七、房源將於週間開放；因為我們不知道「週末」為何物。

如何參加：