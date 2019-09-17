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倫敦時裝周／周冬雨錐子臉看BURBERRY秀 《金牌特務》伊格西驚人走山

2019-09-17 14:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

甫於倫敦發表2020春夏的BURBERRY，由創意總監Riccardo Tisci闡述上任後一年的心聲，他以進化宣言（Evolution）作為命題，運用格紋、刺繡、風衣、絲巾、品牌Logo等符號為元素，發表108套新造型，為老牌時裝屋帶來維多利亞風格的當代剪裁。

在這場大秀中，明星們的演化也相當有看頭，例如周冬雨瘦出一張錐子臉，身穿膨膨的皮草為我見猶憐的身影補強；韓國演員劉亞仁則是氣場更見強大，以金髮新造型登場，當紅韓團BLACKPINK的Jisoo（金智秀）也是看秀嘉賓；英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）善盡發電機美譽，和戀愛進行式、也是超模吉吉哈蒂德的弟弟安華哈蒂德（Anwar Hadid）到場放閃；而在《金牌特務》中飾演伊格西一角走紅的男星泰隆艾格頓（Taron Egerton），則有點走山，讓人想悄悄問聲他是誰。

這場在西倫敦的劇院中舉辦的2020春夏男、女裝大秀，在進化宣言的題旨中，將品牌經典元素重塑、再現，更受到品牌創辦人Thomas Burberry在維多利亞時代風格的影響，因此，秀場上的音響系統裝置也賦歸維多利亞風貌，空間設計以白、灰、銀等中性色調為主，乎應男女裝色澤。

服裝剪裁不分性別都以緊箍腰身、精美袖子作為主造型，混搭細節包括蕾絲、刺繡、珠串等，可拆卸或可伸縮的下襬為一大特色。女裝部分以絲綢鑲片、水晶環穿孔與流蘇打造經典風衣，緊身胸衣、荷葉邊蕾絲連身裙、誇張的泡泡袖，都是維多利亞風格的極高辨識度，晚禮服則是以水晶網布和鴕鳥皮交錯製成；男裝的正統西裝剪裁中，以飄帶作為運動風點綴，格紋府綢襯衫用裙撐的網狀架構作為輪廓，是一大特色。在配件部分，Anne手袋以馬術風格的韁帶、TB Monogram設計而成，不分性別的包款則是以Lola發想的鍊帶包等各種款式登場，包括最時髦的腰包。

服裝剪裁不分性別都以緊箍腰身、袖身剪裁作為造型發揮。圖／BERBERRY提供
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運動風和精緻刺繡的混搭，打造2020春夏女裝。圖／BERBERRY提供
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經典風衣仍是品牌不可或缺，新手袋也是看點之一。圖／BERBERRY提
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周冬雨以纖瘦身形出席BERBERRY 2020春夏大秀。圖／BERBERRY提供
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演技極佳的劉亞仁展現金髮造型的氣勢，穿出BERBERRY西裝的氣場。圖／BERB...
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BERBERRY 2020春夏大秀以維多利亞風格的音響裝置作為背景。圖／BERB...
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有點兒變形的泰隆艾格頓出席BERBERRY 2020春夏大秀。圖／BERBERR...
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BURBERRY創意總監Riccardo Tisci。圖／BERBERRY提供
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英國歌手杜娃黎波、安華哈蒂德到場放閃。圖／BERBERRY提供
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維密天使Lily Aldridge於倫敦觀賞2020春夏大秀。圖／BERBERR...
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BERBERRY 2020春夏大秀以維多利亞風格的音響裝置作為背景。圖／BERB...
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刺繡與流蘇是2020春夏BURBERRY女裝的主要表現細節。圖／BERBERRY...
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如戰士盔甲般的剪裁和金屬元素，也運用到男裝。圖／BERBERRY提供
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絲巾混搭正裝，在2020春夏有多樣造型。圖／BERBERRY提供
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男裝以經典格紋和維多利亞時期的裙撐結構做變化。圖／BERBERRY提供
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Jisoo放送長腿搭配BERBERRY格紋裙。圖／BERBERRY提供
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氣質女星伊莎貝雨蓓也是BERBERRY 2020春夏大秀嘉賓。圖／BERBERR...
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