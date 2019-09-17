倫敦時裝周／周冬雨錐子臉看BURBERRY秀 《金牌特務》伊格西驚人走山

2019-09-17 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



甫於倫敦發表2020春夏的BURBERRY，由創意總監Riccardo Tisci闡述上任後一年的心聲，他以進化宣言（Evolution）作為命題，運用格紋、刺繡、風衣、絲巾、品牌Logo等符號為元素，發表108套新造型，為老牌時裝屋帶來維多利亞風格的當代剪裁。

在這場大秀中，明星們的演化也相當有看頭，例如周冬雨瘦出一張錐子臉，身穿膨膨的皮草為我見猶憐的身影補強；韓國演員劉亞仁則是氣場更見強大，以金髮新造型登場，當紅韓團BLACKPINK的Jisoo（金智秀）也是看秀嘉賓；英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）善盡發電機美譽，和戀愛進行式、也是超模吉吉哈蒂德的弟弟安華哈蒂德（Anwar Hadid）到場放閃；而在《金牌特務》中飾演伊格西一角走紅的男星泰隆艾格頓（Taron Egerton），則有點走山，讓人想悄悄問聲他是誰。

這場在西倫敦的劇院中舉辦的2020春夏男、女裝大秀，在進化宣言的題旨中，將品牌經典元素重塑、再現，更受到品牌創辦人Thomas Burberry在維多利亞時代風格的影響，因此，秀場上的音響系統裝置也賦歸維多利亞風貌，空間設計以白、灰、銀等中性色調為主，乎應男女裝色澤。