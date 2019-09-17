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麥當勞歡慶「國際歡樂送日」 限時3天抽限量「漢堡毯、薯條T」

2019-09-17 13:45聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

宅經濟發燒，線上訂餐外送服務快速又方便，提供24小時餐飲外送服務的「麥當勞歡樂送」至今已上線超過10年！為感謝消費者支持，並迎接9月19日、全球同歡的「國際歡樂送日」，台灣麥當勞推出全球限量、只送不賣的「宅在家歡樂好禮」給歡樂送的忠實鐵粉。

限量「宅在家歡樂好禮」全套共5款，包括「大麥克薯條歡樂襪」、「薯於你帽T」、「好堡暖心毯」、「宅在家薯條T」及「經典吃貨短褲」共五款居家服飾、配件。即日起至9/18日23:59止，消費者凡至台灣麥當勞臉書粉絲專頁參加「歡樂送鐵粉大挑戰」，回答歡樂送相關問題，就有機會抽中「宅在家歡樂好禮」的其中一款。

此外，9/19「國際歡樂送日」當天再加碼，只要在台灣麥當勞臉書粉絲專頁貼文下留言，分享宅在家享受麥當勞美食的照片，就有機會直接抽到「宅在家歡樂組」（好堡暖心毯+經典吃貨短褲+大麥克薯條歡樂襪），讓喜愛麥當勞的鐵粉們，舒舒服服、輕鬆在家享受歡樂送帶來美味的餐點。

「宅在家歡樂組」贈獎活動

第1波：9月17日～9月18日23:59

消費者至台灣麥當勞臉書粉絲專頁參與「歡樂送鐵粉大挑戰」，回答歡樂送相關問題，就有機會抽中「宅在家歡樂好禮」任一款（款式及尺寸恕不指定）。

第2波：9月19日麥當勞「國際歡送日」

消費者凡於當天至台灣麥當勞臉書粉絲專頁貼文下，分享宅在家享受麥當勞美食的照片，就有機會抽到「宅在家歡樂組」（好堡暖心毯+經典吃貨短褲+大麥克薯條歡樂襪）。

大麥克薯條歡樂襪。圖／麥當勞提供
大麥克薯條歡樂襪。圖／麥當勞提供
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薯於你帽T。圖／麥當勞提供
薯於你帽T。圖／麥當勞提供
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宅在家薯條T、經典吃貨短褲。圖／麥當勞提供
宅在家薯條T、經典吃貨短褲。圖／麥當勞提供
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好堡暖心毯。圖／麥當勞提供
好堡暖心毯。圖／麥當勞提供
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麥當勞

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