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全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57聯合報 記者孫曼╱即時報導

近日在全球鐘表網站瘋狂洗版的帝舵Black Bay Chrono Dark（碧灣計時型黑鋼款），是擔任2019 橄欖球世界盃（Rugby World Cup）大會指定時計及主要贊助夥伴的帝舵表，為慶祝這4年一度的重要賽事，以及其品牌大使紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍（All Blacks）而特別推出的限量版腕表。限量數量與紐西蘭國家橄欖球隊自1884年成立以來的球員人數一致，截至2019橄欖球世界盃為止，預計將發行1,181枚腕表，紀念總共1,181位球員；此腕表系列的發行數目將根據世界盃球隊的陣容持續調整，隨著新球員加入，其數量亦會持續增加。台灣地區已經到貨，即日起可於全省經銷商選購。

表徑41毫米的Black Bay Chrono Dark（碧灣計時型黑鋼款）採用特色鮮明的磨砂鋼表殼與表帶，呈現霧面效果，並以物理氣相沉積工藝 （PVD）處理為全黑色，全黑配色呼應All Blacks隊服。搭載由百年靈01計時機芯演進而來的帝舵MT5813型計時機芯，具瑞士官方天文台認證（COSC），含導柱輪和垂直計時離合輪裝置、配備矽游絲，動力儲備長達70小時。表殼底蓋並特別鐫刻腕表編號，作為獨一無二的紀念。

紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Ba...
紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Bay Chrono Dark腕表。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,00...
帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,000元。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,00...
帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,000元。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,00...
帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,000元。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,00...
帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，18萬9,000元。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark表殼底蓋特別鐫刻編號。圖／帝舵表...
帝舵表Black Bay Chrono Dark表殼底蓋特別鐫刻編號。圖／帝舵表提供
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紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Ba...
紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Bay Chrono Dark腕表。圖／帝舵表提供
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帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，搭載帝舵表計時...
帝舵表Black Bay Chrono Dark碧灣計時型黑鋼款，搭載帝舵表計時機芯MT5813。圖／帝舵表提供
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紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Ba...
紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Bay Chrono Dark腕表。圖／帝舵表提供
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紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Ba...
紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍主將Beauden Barett演繹帝舵Black Bay Chrono Dark腕表。圖／帝舵表提供
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腕表紐西蘭

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