全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



近日在全球鐘表網站瘋狂洗版的帝舵Black Bay Chrono Dark（碧灣計時型黑鋼款），是擔任2019 橄欖球世界盃（Rugby World Cup）大會指定時計及主要贊助夥伴的帝舵表，為慶祝這4年一度的重要賽事，以及其品牌大使紐西蘭國家橄欖球隊黑衫軍（All Blacks）而特別推出的限量版腕表。限量數量與紐西蘭國家橄欖球隊自1884年成立以來的球員人數一致，截至2019橄欖球世界盃為止，預計將發行1,181枚腕表，紀念總共1,181位球員；此腕表系列的發行數目將根據世界盃球隊的陣容持續調整，隨著新球員加入，其數量亦會持續增加。台灣地區已經到貨，即日起可於全省經銷商選購。