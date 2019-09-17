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國人吃魚少 學者：應把吃魚當成輕鬆愉快的事

2019-09-17 10:49聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

國人不吃魚、少吃魚，食魚量八年來衰退32%，學者認為原因出在沒人教孩子如何吃魚，國人認為烹調魚類很麻煩，自然愈吃愈少；政府與其花錢收購產銷失衡的魚種，不如收購加工成無刺魚片投入學校午餐，讓學生實際受惠。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，國人的觀念要改一改了，現在已經不是到市場買一整條魚回家殺、去鱗的時代，真空包裝的分切國產魚非常多樣，只需要解凍就可下鍋。

他曾在大學開過養殖與食魚文化的課程，發現大學生都認為吃魚很麻煩，大學生不吃，起源於家裡可能都不吃，家人覺得麻煩就不煮、當然也就沒有吃魚的習慣。

他說，漁業署畫錯重點，官方每次推廣吃魚都找來個名廚、大廚示範料理，一道大菜把吃魚弄得很麻煩複雜，誰還要買魚來吃？他如果自己下廚，將冷凍無刺鯛魚片、鱸魚片真空包裝，解凍丟烤箱就好，撒點海鹽或醬油調味即可上桌，「要讓人覺得吃魚輕鬆愉快方便，才會想要吃魚」。

郭建賢說，國人偏好鮭魚、大比目魚，反倒是真正的國產養殖魚不願吃，政府與其花錢收購產銷失衡的虱目魚、金目鱸、台灣鯛，不如買來幫學校小朋友加菜，加工成整塊魚肉的魚排入學校午餐。否則補助沒進漁民口袋，反倒給了加工廠、出口商，變成外國人在吃台灣好魚，國人沒吃到，這是非常奇怪的事。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，漁政部門應該多推廣量多質好、價格合宜的魚產品，例如鬼頭刀魚排只是清肉分切，沒有添加任何東西，冬天鬼頭刀量雖少但品質很穩定，值得推薦給國人。

大學生漁民

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