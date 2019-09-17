史博館版七倍大！ 常玉「曲腿裸女」半世紀首拍

2019-09-17 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



著名華人畫家常玉曾繪一幅46.5 x 49.5 公分大小的《曲腿裸女》， 1964 年寄到台北歷史博物館典藏至今，1965年又以七倍尺幅（122.5 x 135 公分）再創同名作，也成他最後一幅裸女作。經歷半世紀，該畫將首登拍場，香港蘇富比預估成交價將逾1億5000萬港幣（約台幣6億元）。

常玉一生傳奇，是中國最早的一批留法學生，1920年起就長居巴黎，1966年不幸因煤氣中毒辭世，《曲腿裸女》正是他過世前一年所繪。

香港蘇富比表示，1965 年12月17日，常玉的晚年法國摯交為他辦個展，潘玉良、趙無極、朱德群及席德進等都來現場，當時的邀請函封面就是這幅《曲腿裸女》。只是沒想到，數月後常玉就撒手人寰，該展成了他最後一次個展，該畫則成了他晚年最具代表性的藝術豐碑。

蘇富比表示，擅畫裸女的常玉，1930年代喜以渾圓優雅的線條塑造裸體，但到1950、60年代，展現嶄新風格，不僅尺幅更為宏大，造型也突破站立、端坐或躺臥等常規。

像這幅《曲腿裸女》，畫中裸女在純白色的抽象背景中以水平姿勢躺臥，雙腿一橫一豎、屈曲交叠，最奇特的則是藝術家採用從底下往上看的視角，特寫放大裸女的下半身與私密部位，上半身僅以臉部和胸部作壘疊式露出，並支出左臂。蘇富比表示，這可說藝術家借助了誇張變形的裸女身姿，聯繫到東方山水奇石的造型。

蘇富比說，該畫表面寫人，實際上是將雄奇造化寓於人體，使西方裸女主題從戀愛情色中解放，同時讓東方山水美學找到西方的傳繹方式。蘇富比也認為，該畫大膽披露女性私密部位，讓觀眾驟然不知應將視線落在何處，但畫中這種將數千年來人類文明最禁忌處和盤托出的坦誠，正是常玉光明磊落、心胸坦蕩的體現。

常玉早先以較小尺幅畫的《曲腿裸女》，1964年寄到台北歷史博物館要辦個展，後來卻因常玉不慎將護照放在中共駐法領事館拿不回來、無法來台而取消個展，所寄畫作也因常玉辭世，成了史博館典藏。蘇富比表示，常玉1965年畫的這幅同名畫，構思更成熟，效果也更震撼懾人，在常玉油畫全集及其他出版中都從不曾缺席，堪稱常玉最重要作品之一。