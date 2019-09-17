南韓爆發首例非洲豬瘟 農委會：5月底已與北韓一起列管

2019-09-17 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



南韓農林畜產食品部今天上午宣布，京畿道坡州市的一處養豬場確定驗出非洲豬瘟，目前移除受影響農場和附近其他地區的所有動物，並且暫時封鎖該區域的所有人員與設備。農委會表示，早在今年5月30日北韓通報第一起非洲豬瘟案例時，我國就將南、北韓都一併列為手提行李百分之百查驗管制國家，現階段，我國針對全亞洲，僅剩下日本尚未管制。

農委會副主委黃金城表示，南韓本來就列為管制對象，所有南韓來的肉類製品都列為百分之百管制，主要是因為當初北韓爆發第一例非洲豬瘟時，就判斷南北韓都淪陷是遲早的事。因為南北韓之間僅有鐵絲網隔閡，山區也有野豬移動無法管制，因此北韓通報第一例非洲豬瘟案例時，我國就一併把南韓列管制國家。

他表示，日本、韓國目前也是傳統豬瘟的疫區，理論上都必須向世界動物衛生組織（OIE）通報。嚴謹的日本人在傳統豬瘟爆發時，每一個案例都通報，韓國則對於典型豬瘟有所保留，不見得通報，因此他當下第一時間就決定南北韓來的肉品、行李，同步實施管制。

黃金城表示，我國與南韓的交通往來並不如我國與日本、越南、中國般頻繁，針對南韓來的手提行李百分之百管制，比菲律賓、馬來西亞還要早，現階段，整個亞洲僅剩下來自日本的手提行李，還未啟動管制。

他說，依照目前疫情現況看來，最主要要做好海防以及空防。前陣子菲律賓爆發非洲豬瘟疫情，農委會要求我國漁船前往菲律賓民答那峨港口靠岸補給回台時，海巡會都特別留意關照查驗，由於現在漁船都裝有漁船監控系統（VMS），因此漁船有沒有前往菲律賓補給、靠近菲律賓，農政單位都會知道。