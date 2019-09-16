精品秀場後台的秘密就是它 法國SteamOne掛燙機恆溫又智慧

2019-09-16 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近年家電設計不只追求功能進化，外型設計也越來越時尚，現在連掛燙機也要精品級！各大時尚精品後台御用首選的法國SteamOne蒸氣掛燙機正式登台，質感外型加上珍貴衣料也能放心使用的智慧功能，讓各種材質的服裝輕鬆整燙、優雅亮相。

SteamOne蒸氣掛燙機系列之所以受到Dior、Chanel、LV等精品品牌青睞，獨家乾蒸氣技術與98度恆溫精準控溫是最大優勢，可完美清理衣物表面上極細微污垢，快乾且不留痕跡，又不傷珍貴衣料。而即將推出的旗艦新品SteamOne STILYS，除了外型延續品牌風格，以鍍鉻鋁支架結合柔霧質感機身，量身訂做符合人體工學設計手把，更具備專利紅外線感應系統，可自動感應開啟或停止蒸氣，不用彎腰低頭按壓開關。再加上超強力連續蒸氣以每分鐘25g持續集中釋放，搭配特殊噴頭設計，完美貼合衣物，確保熨燙效果柔軟自然、不留痕跡。