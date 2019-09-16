狂擦超貴保養品，為什麼卻沒效？3原因告訴妳「保養品要一直換比較好」

2019-09-16 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



任何的東西都有一個使用期限，當然化妝品也是如此，開封後大約只有6個月至1年的期限。然而對於保養品來說，是需要經常更換的，因為長期使用一種保養品，你就開始抱怨，怎麼保養品開始沒有效果了。

身體對於任何食品、藥品都會有適應的狀態，一但進入這種適應狀態，想要再產生什麼樣的變化，可能就不會如你預期的那麼好，當然一開始用，會覺得效果驚人。因此建議，保養品在使用完一套後，建議換不同品牌的一套，趁著周年慶要到來，趕快來換換吧！

當然還有許多方面是大家都不知道的原因，現在就來揭曉看看。

1.持續使用單種保養品，為折麼越來越沒有效果呢？

保養品主要是針對肌膚的狀況做改善、調養，針對不同缺水的狀況，挑選的保濕產品當然也有所不同，但後來發現，怎麼使用過後半年，效果就沒有像之前剛開始用得那麼好呢？

其實使用保養品時，一旦在臉上已經達到自己想要的效果，就該考慮要換產品了，所以在挑選保養產品的時候，盡量不要選擇多功能型的，一旦解決了一個問題，就將它換掉，換成自己下一個皮膚狀況的保養品來使用，這樣才不會覺得保養品使用一段時間後，都沒什麼作用了。

2.時間久，就會出現依賴性

其實肌膚的就像是你感冒時會產生抗體一樣，一直用同一種保養品，時間長了，可能會產生依賴性。當你這時候把保養品突然地停止，皮膚又會變差，讓人很沒有安全感，所以還是建議，不要對保養品太過於依賴。

如果真的非常喜歡某品牌，你可以間隔式的使用，好比說，喜歡的品牌用三個月，換個品牌再用三個月，最後再跳回自己喜歡的那個品牌，讓自己的肌膚不會產生依賴性，讓肌膚可以更穩定，才不會出現，一旦停用就出現小狀況的問題。

3.換季，更要換保養品