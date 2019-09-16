「犀」、「牛」同音字享門票優惠！ 9/22世界犀牛日到六福村挺犀牛
一年一度的922世界犀牛日即將到來，莊福文教基金會今年持續號召大眾一起來挺犀牛！邀請喔熊組長、熊讚、國立歷史博物館的酷獸、臺中市政府的來虎等動物明星，和運動主播徐展元、丁元凱等人一起參加「鐵牛三項運動會」。這次六福村也祭出門票優惠，9/22當天，名字內有與「犀」或「牛」同音字、身上任意配件含「犀牛」具象圖騰，或抹上紅鼻子並穿著灰色上衣，象徵犀牛被盜獵者割取犀牛角，只要符合以上任一條件，成人可享門票500元優惠，預計將號召上萬人一起挺犀牛。
六福旅遊集團長期致力推動犀牛保育工作，連續三年與莊福文教基金會攜手推動9/22世界犀牛日活動，呼籲大家正視犀牛保育議題，今年七月更喜迎超萌小犀牛誕生，結合集團旗下品牌六福村主題樂園、關西六福莊、台北六福萬怡酒店及Elite Bakery一禮烘焙同慶。即日起至9/30，推出多款犀牛造型商品，包含超Q犀牛飲品、犀牛與牠的快樂夥伴杯子蛋糕、蘇丹犀望巴士秘境探險住房專案等，部分所得將捐助莊福文教基金會作為動物保育教育之用。
9/22當天除了入園享優惠，六福村現場活動也熱鬧有趣，將由莊福文教基金會董事長莊秀石為犀牛寶寶網路命名活動宣布票選結果，緊接著由喔熊組長、人氣王熊讚領軍，帶領全場貴賓及民眾大跳守護犀望操，重頭戲「鐵牛三項運動會」隨即登場，看動物大明星們追趕跑跳碰，最後與現場眾人高呼今日不為、明日瀕危，共同捍衛犀牛的生存權。
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