Chaumet讓你的愛情變得獨特 打造1001種說「我願意」的方式

2019-09-16 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如何讓你的愛情加溫，法國高級珠寶品牌Chamuet最知道，因為從即日起品牌推出全新的訂製婚戒服務，超過千種的款式組合，讓戀情都能變得獨特。無獨有偶，英國鑽石專家De Beers在這季也讓招牌的Talisman系列，推出可隨興搭配的新設計，在搭配時更能彰顯自己風格。

從今年9月開始，Chaumet提供「Crown Your Love」線上客製化求婚戒訂製服務， 從具指標性的Joséphine系列到其他所有求婚戒，為即將步入下一階段的人們，可創造自己的個人戒指的機會，藉以表達獨一無二的方式來說「我願意」。消費者可以從9種不同風格的戒指中挑選，包括Joséphine、Bee My Love及 Liens系列的經典單鑽戒指，或是永恆優雅的 Plume、Torsade 及 Frisson經典款式，能單獨配戴這些作品，也可以搭配一枚或兩枚婚戒。不論是透過專門店的預約，還是線上預約，全新的客製化服務，讓顧客能透過3D中構建中來預覽自己的戒指。 除了能選擇不同的婚戒款式之外，更能依據自己喜好的鑽石條件、戒台金屬、以及切割方式來替每對戀人精確地找到他們夢想中的戒指。