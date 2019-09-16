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Chaumet讓你的愛情變得獨特 打造1001種說「我願意」的方式

2019-09-16 19:47聯合報 記者曾智緯╱即時報導

如何讓你的愛情加溫，法國高級珠寶品牌Chamuet最知道，因為從即日起品牌推出全新的訂製婚戒服務，超過千種的款式組合，讓戀情都能變得獨特。無獨有偶，英國鑽石專家De Beers在這季也讓招牌的Talisman系列，推出可隨興搭配的新設計，在搭配時更能彰顯自己風格。

從今年9月開始，Chaumet提供「Crown Your Love」線上客製化求婚戒訂製服務， 從具指標性的Joséphine系列到其他所有求婚戒，為即將步入下一階段的人們，可創造自己的個人戒指的機會，藉以表達獨一無二的方式來說「我願意」。消費者可以從9種不同風格的戒指中挑選，包括Joséphine、Bee My Love及 Liens系列的經典單鑽戒指，或是永恆優雅的 Plume、Torsade 及 Frisson經典款式，能單獨配戴這些作品，也可以搭配一枚或兩枚婚戒。不論是透過專門店的預約，還是線上預約，全新的客製化服務，讓顧客能透過3D中構建中來預覽自己的戒指。 除了能選擇不同的婚戒款式之外，更能依據自己喜好的鑽石條件、戒台金屬、以及切割方式來替每對戀人精確地找到他們夢想中的戒指。

想找到合適的日常配戴珠寶，形塑個人魅力？De Beers聽到了這類消費者的心聲，於是讓Talisman系列推出可層疊配戴的單鑽戒指、混搭式耳環以及鑽石手鍊。全新的六款戒指設計，都採用了Talisman系列特有的鑿點鑲嵌工藝，以金屬將主鑽石穩固並托高，增加折射火光。兩款耳環，分別點綴了帶褐色鑽石或白鑽，吊墜部分還能自圓環中拆下，凸顯了其不對稱的設計美學，而且這是De Beers首次推出可單只購買的耳環款式。

De Beers Talisman 18K黃金圓形明亮式車工白鑽耳環，飾有一顆約...
De Beers Talisman 18K黃金圓形明亮式車工白鑽耳環，飾有一顆約0.08克拉圓形明亮式車工白鑽，單只約57,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Talisman 18K黃金鑽石吊墜手鍊，三顆褐色鑽石原石和兩...
De Beers Talisman 18K黃金鑽石吊墜手鍊，三顆褐色鑽石原石和兩顆圓形明亮式車工白鑽，鑽石總重約0.60克拉，約18萬1,000元。圖／De Beers提供
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Torsade de Chaumet鉑金單鑽戒指，鑲嵌重約2克拉圓形明亮式切割或...
Torsade de Chaumet鉑金單鑽戒指，鑲嵌重約2克拉圓形明亮式切割或公主式切割鑽石。圖／Chaumet提供
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De Beers Talisman 18K白金單鑽戒指，飾有一顆約0.12克拉長...
De Beers Talisman 18K白金單鑽戒指，飾有一顆約0.12克拉長梯形車工白鑽，約59,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Talisman 18K黃金單鑽戒指，飾有一顆約0.08克拉圓...
De Beers Talisman 18K黃金單鑽戒指，飾有一顆約0.08克拉圓形明亮式車工白鑽，約55,000元。圖／De Beers提供
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法國高級珠寶品牌Chamuet從即日起品牌推出了全新的訂製婚戒服務，超過千種的款...
法國高級珠寶品牌Chamuet從即日起品牌推出了全新的訂製婚戒服務，超過千種的款式組合，讓戀情都能變得獨特。圖／Chamuet提供
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De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石耳環，飾有一顆約0.15克...
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石耳環，飾有一顆約0.15克拉褐色鑽石原石，單只約44,000元。圖／De Beers提供
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Joséphine Splendeur Impériale單鑽戒指，鑲嵌約2克拉...
Joséphine Splendeur Impériale單鑽戒指，鑲嵌約2克拉明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
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De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石戒指，飾有一顆約0.15克...
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石戒指，飾有一顆約0.15克拉褐色鑽石原石，約52,000元。圖／De Beers提供
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