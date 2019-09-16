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保養最重要步驟是「清潔」　香奈兒全新奢華金燦清潔系列，讓洗臉也能超療癒

2019-09-16 19:04聯合報 記者劉小川╱即時報導

什麼是基礎保養？就是從每天日復一日的清潔開始，就是妳最好的保養基礎。在這忙碌的工作生活中，我們常想要給肌膚完美的狀態，只好不停地去尋找各式各樣的偏方、昂貴保養品、醫美等，讓自己達到完美的境界，但仔細想想，只要把基礎的清潔做好、保濕做好，皮膚上大大小小的問題，有可能就迎刃而解的。

在忙碌的生活中，也必須給自己一個療癒的時間，尤其在下班後，保養品當更不能缺少這樣的功能，香奈兒這回推出頂級清潔保養，讓清潔過程也是一種奢華的體驗。

將在9月底上市的香奈兒奢華金燦清潔系列，不只讓妳洗得乾淨，這次還添加了「強效五月梵尼蘭PFA」及「哈倫加納葉萃取」，保濕、抗氧化、排毒一次到位，讓四季都能用好清潔的產品，各種需求，一網打盡。

香奈兒奢華金燦洗卸精萃

調和數種珍貴精油，能溫和卸除彩妝，同時舒緩肌膚。這款洗卸精萃珍貴山茶花精油，成就柔嫩滑順的肌膚，最主要的是五月梵尼蘭PFA的香氣，在按摩的同時釋放出療癒的氣味，也讓肌膚的保護屏障更強化，再用適度的溫水清潔後，讓肌膚可以在這舒適的清潔過程中，得到舒緩。

香奈兒奢華金燦高機能卸妝水

添加高效玻尿酸，單一步驟就能去除雜質，同時達到舒緩潤澤的效果。但要提醒各位，卸妝水並非是清潔彩妝用品，但更能讓保濕的功效更加倍，因為裡面含有一種天然的保濕醣分，防止水分散失，在使用時，只需要將化妝棉沾溼之後，再用於全臉、頸部即可，讓妳徹底卸除一整天的髒污，透出白皙、乾淨的光芒。

香奈兒奢華金燦賦活潔顏皂

擁有流線的造型，飾以梵尼蘭花朵浮雕，以奢華的造型亮相，只要搓揉幾下就有綿密的泡沫產生，還添加溫和的天然乳化劑，提供溫和膚觸，並結合乳油木果油及賦活保濕複合物，能掃去肌膚的所有髒汙，建議在使用時，盡可能避開眼周。

香奈兒奢華金燦梵尼蘭去角質霜

是一款深黑色磨砂膏，選用天然梵尼蘭籽，而顆粒較大的荷荷巴微粒則可帶走深層頑固雜質，想要好氣色、透亮肌膚，就要定期每周2至3次的使用去角質產品，加強肌膚的新陳代謝，對於保養品的吸收，才更能有幫助。

在去角質的同時，也能柔嫩肌膚，讓膚觸更細緻，在使用去角質產品，也要記得避開眼周唷。

想要給自己什麼樣的肌膚，自己決定，香奈兒奢華金燦清潔系列，讓你展現更自信的臉龐。...
想要給自己什麼樣的肌膚，自己決定，香奈兒奢華金燦清潔系列，讓你展現更自信的臉龐。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華金燦賦活潔顏皂115g／3,050元。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華金燦高機能卸妝水125ml／3,350元。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華金燦洗卸精萃150ml／3,350元。圖／香奈兒提供
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香奈兒奢華金燦梵尼蘭去角質霜50g／2,680元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦梵尼蘭去角質霜50g／2,680元。圖／香奈兒提供
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