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日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

秋冬養肌水噹噹　粉潮趴掃貨做公益

2019-09-16 17:59聯合報 記者蔡怡真╱即時報導

記者蔡怡真／台北報導

過了中秋節天氣轉涼，敏感皮膚也開始變得乾燥、缺水，習慣一瓶保養品用整年的民眾，記得要更換「保濕性」的保養品，讓肌膚水噹噹。20日秋冬國際美容化妝品展開跑，不只打造網美打卡聖地粉潮趴，讓你在粉紅泡泡圍繞的環境挑好貨，還一起響應公益活動，財團法人器官捐贈移植登錄中心在現場設攤推廣，讓人美心美的你共同來響應支持「器官捐贈」。

今年美容展結合公益推廣生命教育，現場有三軍總醫院及亞東醫院的器官協調師及志工在場幫大家解說關於「器官捐贈」的問題，歡迎民眾蒞臨C815攤位一同響應支持器捐活動。而美容展當場簽署器官捐贈同意書者，可獲贈女孩最愛─美容展限定限量的可愛小麥貝兒熊或限量馬克杯。

在美容展裡，如何挑選適合自己的保養彩妝品，皮膚科專科醫師鄭惠文建議，不同的季節保養品也要跟著換，要有「換季保養」的概念，有些民眾T字部位特別油，兩頰卻特別的乾，最好還要換區保養，T字部位若有粉刺可以使用有助於角質代謝的產品，而兩頰則用保濕性強的保養品。

至於彩妝選擇，可以選擇較天然的礦彩，介面活性劑使用較少，質地溫和可降低對皮膚的刺激性。在換季換膚之際，世貿一館在9月20日到9月23日「2019台北秋冬國際美容化妝品展」是挑好貨的時機點，愛美的男女在進場掃貨的同時，最好先了解自己的膚質，才能撿到便宜好貨。

而為了讓網美打卡上傳，展覽期間特地打造成粉潮趴，陳設坊化妝間、髮廊的場景，成了女孩最愛的粉紅泡泡夢幻區，還有專業攝影師幫拍照；另外，喜歡DIY手做的朋友，現場有「玩美研究所」沙龍，結合手作皮雕、調香精油、香氛蠟燭、品味咖啡、甜點體驗等課程，讓參觀者體驗生活的美感。

20日起跑的「2019台北秋冬國際美容化妝品展」，只要截團秀出「粉潮趴」圖檔，就...
20日起跑的「2019台北秋冬國際美容化妝品展」，只要截團秀出「粉潮趴」圖檔，就可以免費入場。（圖片提供／國際美容化妝品展）
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9月20日至23日「2019台北秋冬國際美容化妝品展」，逛展兼做公益，現場有專家...
9月20日至23日「2019台北秋冬國際美容化妝品展」，逛展兼做公益，現場有專家解說關於器捐相關的問題。簽署器官捐贈同意者可獲贈小麥貝兒熊一隻或馬克杯一個。（攝影／高彬原）
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器官捐贈換季化妝品
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