貝克漢家族全員出動 現身Victoria Beckham 2020春夏大秀

2019-09-16 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



倫敦時尚周來到第四天，這一日的重頭戲絕對是宛如皇室家族成員的「貝嫂」Victoria Beckham的最新大秀，不免俗的其夫婿大衛貝克漢、長子布魯克林、次子羅密歐和么兒克魯茲以及倍受媒體喜愛的哈珀都成為了頭排嘉賓。同時吸引了時尚女魔頭Anna Wintour和影后海倫米蘭都到場力挺。

貝克漢一家每年總會在時尚周期間，全員出動來支持Victoria Beckham的服裝大秀，似乎成為了倫敦時尚周的慣例。與這家人私交甚篤的Anna Wintour也被刻意安排與他們同坐，身穿碎花洋裝今年8歲的小哈珀也意外成為亮點，照片一曝光，粉絲回應說「非常的可愛，這為許多母親想把女兒刻意打扮成小大人樹立了榜樣」。另外，相較於老爸大衛貝克漢的全身灰色合身西裝造型，長子布魯克林的打扮依舊非常有自己的風格，黑色T恤加上卡其長褲、黑長靴，十分的「倫敦感」。