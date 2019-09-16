貝克漢家族全員出動 現身Victoria Beckham 2020春夏大秀
倫敦時尚周來到第四天，這一日的重頭戲絕對是宛如皇室家族成員的「貝嫂」Victoria Beckham的最新大秀，不免俗的其夫婿大衛貝克漢、長子布魯克林、次子羅密歐和么兒克魯茲以及倍受媒體喜愛的哈珀都成為了頭排嘉賓。同時吸引了時尚女魔頭Anna Wintour和影后海倫米蘭都到場力挺。
貝克漢一家每年總會在時尚周期間，全員出動來支持Victoria Beckham的服裝大秀，似乎成為了倫敦時尚周的慣例。與這家人私交甚篤的Anna Wintour也被刻意安排與他們同坐，身穿碎花洋裝今年8歲的小哈珀也意外成為亮點，照片一曝光，粉絲回應說「非常的可愛，這為許多母親想把女兒刻意打扮成小大人樹立了榜樣」。另外，相較於老爸大衛貝克漢的全身灰色合身西裝造型，長子布魯克林的打扮依舊非常有自己的風格，黑色T恤加上卡其長褲、黑長靴，十分的「倫敦感」。
Victoria Beckham表示「輕盈、易穿和自由」是這季她想要表達的概念，圍繞著有不同面貌的當代女性生活，因此剛柔並濟的折衷對比，仍是她的敘事語調。透過絲質襯衫疊加硬挺線條的西裝外套，或是以低腰打摺過膝長裙，反映出女性的嫵媚與感性。荷葉邊的裝飾，貫穿整個系列，出現在不同長度的洋裝、襯衫上。相對於合身的西裝、大衣或外套，洋裝的輪廓則顯得寬鬆不少，但仍保有柔美的部分，而且Victoria Beckham還採用了帶有七〇年代氛圍的色調，來創造跳色的搭配。整體而言，品牌再次的營造了洗鍊、俐落以及時髦格調，並把自身的優雅從容融入其中。
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