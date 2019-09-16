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新加坡必吃「松發肉骨茶」首登台 開幕送限量小菜

2019-09-16 16:41聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

連續三年獲選新加坡米其林必比登推介餐廳、且在新加坡最具盛名的潮州式肉骨茶「松發肉骨茶」首度來台展店，第一間門市坐落台北東區商圈的SOGO復興館B2，今(9/16)正式開幕。適逢品牌50周年，松發創始人楊應松先生也到場參與剪綵儀式，正式宣告將新加坡道地的肉骨茶文化，以及50、60年代的茶藝和飲食引進台灣。

松發肉骨茶在上海、北京、廣州以及曼谷地區開設分店，加上新加坡、雅加達、棉蘭，台北為全球第8個可以吃到潮州特色美味的地區，業者預計5年內，在台開設7家分店。松發肉骨茶台北首店，將在地新鮮食材結合新加坡的獨門滷包，讓消費者不用出國就能吃到使用白胡椒、豬骨和蒜頭熬製8至9小時，無中藥味的潮州式「招牌龍骨湯」，以及滷味、特色配菜等必吃餐點。

為追求每道料理的品質，除了小菜現點現做，廚房每10分鐘將進行一次湯品實測，確認蒜、骨、肉、胡椒、鹹度五味均衡，來避免湯頭走味。此外，「招牌龍骨湯」特別選用較小的湯碗，加上桌邊式無限續湯的服務，讓消費者能細細品味熱騰騰的美味湯頭。其中，熬至軟嫩的豬肋排沾上新加坡進口的「黑醬油」也讓美味再升級。業者表示，早期當地人在品嘗這道菜時，喜歡配茶解膩，久而久之才將這道家喻戶曉的美食稱之為「肉骨茶」。

松發肉骨台北首店共有50個座位，在店面設計上則帶有早期南洋的懷舊風，還有松發肉骨茶創始人楊應松先生在柔佛路以手推車起家的畫牆，門口一輛複製當年創業時所用的手推車，除了代表品牌「不忘初心」的理念，也能滿足現代人喜愛打卡的飲食風潮。配合首店開幕，業者舉辦「來店消費我送小菜」活動，即日起至9/22止，購買湯或麵線送鹹菜滷花生拼盤一份(每天限量100份，送完為止)、9/30前來店消費，並於FB/IG打卡再送油條一份(每天限量50份，送完為止)，以上活動每桌限送一份。

「松發肉骨茶台灣首店」

地址：台北SOGO復興館B2

電話：02－27732878

松發肉骨茶「滷味雙拼」售價220元。記者張芳瑜／攝影
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選用金門麵線的松發肉骨茶「麻辣滷豬腳乾麵線」售價240元。記者張芳瑜／攝影
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「松發肉骨茶」店面設計帶有早期南洋的懷舊風。記者張芳瑜／攝影
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「松發肉骨茶」台灣首店位於台北SOGO復興館B2。記者張芳瑜／攝影
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松發肉骨茶創始人楊應松先生(後排中)特地來台參與開幕儀式。圖／業者提供
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松發肉骨茶「招牌龍骨湯」售價260元。記者張芳瑜／攝影
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松發肉骨茶提供的「功夫茶」，選用台灣鐵觀音、烏龍茶沖泡，售價150元。記者張芳瑜...
松發肉骨茶提供的「功夫茶」，選用台灣鐵觀音、烏龍茶沖泡，售價150元。記者張芳瑜／攝影
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松發肉骨茶主打以大蒜、白胡椒熬煮的「潮州式」湯頭。記者張芳瑜／攝影
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