全台唯一！AllSaints男裝店開幕 大粉絲林柏宏相挺

2019-09-16 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



來自東倫敦的時尚品牌AllSaints在台北SOGO復興館百貨成立全台唯一的男裝獨立店櫃，為此還邀請了男星林柏宏來站台，分享他身為品牌愛用者的心得，以及推薦秋冬必入手單品。

今年是AllSaints品牌成立的第25周年，由於充滿個性的服飾風格深受消費者的喜愛，在世界各地展店都十分迅速，台灣目前亦有線上購物、機場免稅店以及百貨實體等通路。而這一季，AllSaints則首度在台北SOGO復興館百貨，打造了全台唯一的獨立男裝店櫃，開幕時則邀來也是品牌粉絲的林柏宏站台，演繹秋冬新款。甫從倫敦回台的林柏宏透露「我本來就很喜歡AllSaints的衣服，前幾年還一買就成為了品牌VIP」，還表示品牌的衣服很適合在倫敦時搭配。不僅如此，林柏宏還笑稱「AllSaints夏季的花襯衫，我應該都穿過一輪了」，請身為品牌愛用者的他推薦必備單品，「還是會挑皮衣，雖然價錢貴了一點，但很耐穿，感覺很超值」，連他一同倫敦行的友人，都對他的AllSaints皮衣夾克，大為讚賞。