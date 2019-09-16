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全台唯一！AllSaints男裝店開幕 大粉絲林柏宏相挺

2019-09-16 15:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

來自東倫敦的時尚品牌AllSaints在台北SOGO復興館百貨成立全台唯一的男裝獨立店櫃，為此還邀請了男星林柏宏來站台，分享他身為品牌愛用者的心得，以及推薦秋冬必入手單品。

今年是AllSaints品牌成立的第25周年，由於充滿個性的服飾風格深受消費者的喜愛，在世界各地展店都十分迅速，台灣目前亦有線上購物、機場免稅店以及百貨實體等通路。而這一季，AllSaints則首度在台北SOGO復興館百貨，打造了全台唯一的獨立男裝店櫃，開幕時則邀來也是品牌粉絲的林柏宏站台，演繹秋冬新款。甫從倫敦回台的林柏宏透露「我本來就很喜歡AllSaints的衣服，前幾年還一買就成為了品牌VIP」，還表示品牌的衣服很適合在倫敦時搭配。不僅如此，林柏宏還笑稱「AllSaints夏季的花襯衫，我應該都穿過一輪了」，請身為品牌愛用者的他推薦必備單品，「還是會挑皮衣，雖然價錢貴了一點，但很耐穿，感覺很超值」，連他一同倫敦行的友人，都對他的AllSaints皮衣夾克，大為讚賞。

AllSaints全新的獨立男裝店，在店裝的設計也與其他據點做出區別，調性更為沈穩，品牌行銷公關表示，這是觀察了來SOGO的客群之後所做的調整，包含服裝的呈現也偏向輕熟的風格。此外，AllSaints也為了新據點，推出14款獨賣服飾，包括了熱賣的印花的長袖襯衫、色塊拼接毛衣等。不僅開設獨立男、女裝店櫃，AllSaints也繼去年提供官方網站購物服務之後，今年將與Yahoo奇摩購物中心建立官方賣場，拓展品牌線上購物的版圖。

AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Lucked印花襯衫4,900元。...
AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Lucked印花襯衫4,900元。圖／AllSaints提供
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林柏宏現身AllSaints男裝店開幕，穿著Baynes飛行夾克9,200元、搭...
林柏宏現身AllSaints男裝店開幕，穿著Baynes飛行夾克9,200元、搭配Sate Oth連帽上衣4,400元、Rex直筒牛仔褲5,100元。記者曾智緯／攝影
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AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Amagi印花襯衫4,900元。圖...
AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Amagi印花襯衫4,900元。圖／AllSaints提供
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AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Falcon灰色針織上衣2,800...
AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Falcon灰色針織上衣2,800元。圖／AllSaints提供
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林柏宏現身AllSaints男裝店開幕，穿著Baynes飛行夾克9,200元、搭...
林柏宏現身AllSaints男裝店開幕，穿著Baynes飛行夾克9,200元、搭配Sate Oth連帽上衣4,400元、Rex直筒牛仔褲5,100元。記者曾智緯／攝影
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AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Eben咖啡色針織上衣4,500元...
AllSaints台北SOGO復興館百貨獨賣款Eben咖啡色針織上衣4,500元。圖／AllSaints提供
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品牌倫敦SOGO
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