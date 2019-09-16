聯合報社慶獨家好康 報紙折價券買肯德基、必勝客

2019-09-16 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



獨門醃料加上酥脆口感的炸雞讓人越吃越涮嘴，一口接一口停不下來！聯合報68周年慶與肯德基及必勝客合作優惠活動，9月16日到9月18日，剪下報紙頭版優惠券到門市購買指定商品即享驚喜折扣，憑券現省72-520元，優惠只有3天。

全球第二大的餐飲連鎖企業「肯德基」及知名pizza連鎖餐廳「必勝客」堅持新鮮食材，嚴謹作業流程，品牌形象深植人心。

兩大品牌與聯合報同慶，祭出原價217元的「幸福堡滿餐」：1個花生熔岩咔啦雞腿堡+1份勁爆雞米花(小)+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)只要139元。「歡樂獨享餐」：兩塊咔啦脆雞+1份香酥脆薯(小)+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(中)只要115元(原價201元)。「派對好食雞」：5塊雞(桶)+1份勁爆雞米花(小)+1份香酥脆薯(小)+3顆原味蛋撻+3杯冰紅茶(小)只要298(原價518元)。

另外，「獨享雙享餐」：兩個6吋個人鬆厚比薩，和風章魚燒或六小福或雙層美式臘腸或夏威夷或薰雞絲蘑菇或彩蔬鮮菇，比薩口味限定6選2只要139元(最高價值210元)。「分享超值餐」：一個9吋鬆厚比薩(限390元(含)以下口味)+厚燒醬烤腿排(BBQ-2塊)+黃金和風鱈魚塊4塊+1.25L雪碧1瓶只要298元(原價582元)。「歡慶派對餐」：兩個9吋鬆厚比薩(限390元(含)以下口味)+1份BBQ烤雞(4腿4翅)+10顆薯星星+1.25L雪碧1瓶只要510元(原價1030元)。