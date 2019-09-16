把「賴床經驗」變時尚衣物 台灣設計實力連3年閃耀倫敦
倫敦向來是最歡迎新銳設計師的城市，不只在每季時裝周正規日程秀中可以見到許多年輕的品牌，在相關的展演活動裡也不乏來自世界各地的創意作品。其中Fashion Scout這個提供給新銳設計師的獨立秀展就是一個標誌性的平台，而台灣輔仁大學織品服裝學院打造的FJU Talents計畫，今年更是連續3年參與此平台展出活動，由4位新銳設計師帶來精彩的作品。
FJU Talents今年以創新性、時尚感、國際化與商品化可能性做為選拔條件，最後由莊生、賴品聿、黃郁媚與洪威宇作為代表，共於Fashion Scout展演30套服裝。擅長發展針織毛衣組織的莊生以幾乎每個人都體會過的「賴床經驗」為靈感，把這種抽象的改受幻化為織布，運用針織的夾紗組織(inlay)技法，表現賴床過程中突然被驚醒的錯愕與煩躁、必須得起床的使命感與倦怠感；向來喜歡從東方文化擷取素材的賴品聿，則是以小說《水滸傳》為發想，利用帶有東方氣質的藍染、緹花布，搭配西裝、防水機能布料等，把武松、林沖、西門慶、潘金蓮、宋江等十個角色特質轉化成現代服裝。
而2017年就曾入選過首屆FJU Talents的黃郁媚再度獲選，運用了數種針織技法及實驗性媒材，探討服裝作為藝術治療媒介，如何連結時裝創作與心理感知，為身體打造一個治療空間；致力研究可持續性時尚的洪威宇，擅長將台灣文化以及傳統工藝元素進行現代結合，本次將南島語族群中獨特的樹皮工藝與鉤針、刺繡以及棒針工藝結合，尋找始於東方向西方的跨文化交流，並應用象形造字原理將自身經驗轉化成符號般的流動線性結構與有機面料肌理。
留言