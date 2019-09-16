把「賴床經驗」變時尚衣物 台灣設計實力連3年閃耀倫敦

2019-09-16 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



倫敦向來是最歡迎新銳設計師的城市，不只在每季時裝周正規日程秀中可以見到許多年輕的品牌，在相關的展演活動裡也不乏來自世界各地的創意作品。其中Fashion Scout這個提供給新銳設計師的獨立秀展就是一個標誌性的平台，而台灣輔仁大學織品服裝學院打造的FJU Talents計畫，今年更是連續3年參與此平台展出活動，由4位新銳設計師帶來精彩的作品。

FJU Talents今年以創新性、時尚感、國際化與商品化可能性做為選拔條件，最後由莊生、賴品聿、黃郁媚與洪威宇作為代表，共於Fashion Scout展演30套服裝。擅長發展針織毛衣組織的莊生以幾乎每個人都體會過的「賴床經驗」為靈感，把這種抽象的改受幻化為織布，運用針織的夾紗組織(inlay)技法，表現賴床過程中突然被驚醒的錯愕與煩躁、必須得起床的使命感與倦怠感；向來喜歡從東方文化擷取素材的賴品聿，則是以小說《水滸傳》為發想，利用帶有東方氣質的藍染、緹花布，搭配西裝、防水機能布料等，把武松、林沖、西門慶、潘金蓮、宋江等十個角色特質轉化成現代服裝。