獨家開賣VETEMENTS熊貓後背包 團團全新概念店進駐微風南山

2019-09-16 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



微風南山又有新店開幕囉！有「台灣時尚教母」之稱的馮亞敏創辦的喜事集團-團團選品店正式進駐微風南山開設全新概念店，除了獨家首賣許多獨家、店鋪限定商品之外更結合首度登場的團團Café，營造出一個更放鬆的購物空間。

團團微風南山全新概念店是團團繼敦南門市、忠孝SOGO、信義誠品之後，再度將焦點投注於信義這一核心時尚戰區，定位為高端、個性、前衛的時裝特質。整體空間由空間設計師宋毅和喜事集團營運長宋安父女聯手打造，結合時裝、藝術及建築的概念，以黑、灰、白簡約色調為主軸的空間內，有大片玻璃所營造的穿透力配上塗鴉文字裝飾，猶如畫廊般的開放空間非常紓壓。

喜事集團營運長宋安表示，考量到女性是信義區消費主力，團團微風南山店會有較多名媛感精品時裝進駐，如微風南山獨家首賣的巴黎時裝品牌PACO RABANNE、美國時裝品牌ALTUZARRA。此外，還有VETEMENTS限量商品，而團團資深老班底川久保玲、Sacai、Junya Watanabe以及近來備受好萊塢女星喜愛的韓裔設計師品牌KIMHEKIM等品牌的精彩創作也都能在店內找到。