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獨家開賣VETEMENTS熊貓後背包 團團全新概念店進駐微風南山

2019-09-16 12:48聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

微風南山又有新店開幕囉！有「台灣時尚教母」之稱的馮亞敏創辦的喜事集團-團團選品店正式進駐微風南山開設全新概念店，除了獨家首賣許多獨家、店鋪限定商品之外更結合首度登場的團團Café，營造出一個更放鬆的購物空間。

團團微風南山全新概念店是團團繼敦南門市、忠孝SOGO、信義誠品之後，再度將焦點投注於信義這一核心時尚戰區，定位為高端、個性、前衛的時裝特質。整體空間由空間設計師宋毅和喜事集團營運長宋安父女聯手打造，結合時裝、藝術及建築的概念，以黑、灰、白簡約色調為主軸的空間內，有大片玻璃所營造的穿透力配上塗鴉文字裝飾，猶如畫廊般的開放空間非常紓壓。

喜事集團營運長宋安表示，考量到女性是信義區消費主力，團團微風南山店會有較多名媛感精品時裝進駐，如微風南山獨家首賣的巴黎時裝品牌PACO RABANNE、美國時裝品牌ALTUZARRA。此外，還有VETEMENTS限量商品，而團團資深老班底川久保玲、Sacai、Junya Watanabe以及近來備受好萊塢女星喜愛的韓裔設計師品牌KIMHEKIM等品牌的精彩創作也都能在店內找到。

為了慶祝團團微風南山概念店登場，明晚也會盛大舉行開幕派對。

團團微風南山限定販售-PACO RABANNE金色耳環，6,800元。圖／團團提...
團團微風南山限定販售-PACO RABANNE金色耳環，6,800元。圖／團團提供
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(由左至右)喜事集團執行長宋文、營運長宋安、創辦人馮亞敏於團團微風南山店內合照。...
(由左至右)喜事集團執行長宋文、營運長宋安、創辦人馮亞敏於團團微風南山店內合照。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-SACAI不規則拼接針織衫(左)，價格店洽。圖／團團提供
團團微風南山限定販售-SACAI不規則拼接針織衫(左)，價格店洽。圖／團團提供
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以黑、灰、白簡約色調為主軸的空間內，有大片玻璃所營造的穿透力配上塗鴉文字裝飾，猶...
以黑、灰、白簡約色調為主軸的空間內，有大片玻璃所營造的穿透力配上塗鴉文字裝飾，猶如畫廊般的開放空間非常紓壓。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-KIMHEKIM粉色紗裙，18,500元。圖／團團提供
團團微風南山限定販售-KIMHEKIM粉色紗裙，18,500元。圖／團團提供
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團團微風南山全新概念店整體空間由空間設計師宋毅和喜事集團營運長宋安父女聯手打造，...
團團微風南山全新概念店整體空間由空間設計師宋毅和喜事集團營運長宋安父女聯手打造，結合時裝、藝術及建築的概念。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-D HEYGERE金色造型耳環，19,500元。圖／團團提...
團團微風南山限定販售-D HEYGERE金色造型耳環，19,500元。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-ALTUZARRA 2019F 銀色腰帶，22,200元。...
團團微風南山限定販售-ALTUZARRA 2019F 銀色腰帶，22,200元。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-PACO RABANNE銀色洋裝，價格店洽。圖／團團提供
團團微風南山限定販售-PACO RABANNE銀色洋裝，價格店洽。圖／團團提供
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團團微風南山限定販售-VETEMENTS熊貓造型後背包，價格店洽。圖／團團提供
團團微風南山限定販售-VETEMENTS熊貓造型後背包，價格店洽。圖／團團提供
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艾兒芬妮前陣子穿了KIMHEKIM粉色紗裙出席活動。圖／摘自tomandlore...
艾兒芬妮前陣子穿了KIMHEKIM粉色紗裙出席活動。圖／摘自tomandlorenzo
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微風南山品牌
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