親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘登記連署 發言人脫口：明天上午

宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

美腿就是一切 克莉絲汀史都華連3套香奈兒都超好看

2019-09-16 11:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

代言人穿上代言品牌的服裝出席各式活動不稀奇，但要能穿出自己的獨特風格而不只是複製秀上模特兒的造型就不是人人都可以辦得到。在剛落幕的杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）中，女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）又再度用一連3套的香奈兒穿搭出超有態度的造型， 施展品牌大使魔法，為每件單品注入更強烈的魅力。

她先是用一套秋冬前導系列不規則色塊拼接襯衫搭配五分褲、高跟鞋，敞開的襯衫穿法露出內搭小可愛，率性帥氣又性感火辣；在《四面受敵》（Seberg） 首映會上，換上春夏系列短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲，不只秀出纖細腰身更秀出一雙讓人好羨慕的長腿，黑白撞色的高跟鞋也非常有個性。最後一套用工坊系列的綠色斜紋軟呢外套內搭短版白T、白短褲與平底靴，看似街頭風的同時又用項鍊配出一點貴氣與正式感。

談到杜維埃跟香奈兒品牌淵源也頗深，當初香奈兒女士在此開了第一家精品服飾店，許多設計服裝的靈感也是來自於在杜維埃度假的所見所聞，克莉絲汀史都華在杜維埃的電影節中以香奈兒造型驚豔四座也完美呼應這個歷史。而且私下偏愛中性、帥氣風格的穿搭，克莉絲汀史都華就算穿上代言品牌服裝的同時也能靠搭配功力保留自己的喜好與特色，尤其不吝於秀出那雙美腿，看她各種混搭香奈兒其實是一件非常有趣的事情呢！

克莉絲汀史都華穿香奈兒工坊系列的綠色斜紋軟呢外套內搭短版白T、白短褲與平底靴，用...
克莉絲汀史都華穿香奈兒工坊系列的綠色斜紋軟呢外套內搭短版白T、白短褲與平底靴，用項鍊為街頭風注入一點貴氣與正式感。圖／摘自IG
分享
克莉絲汀史都華穿香奈兒秋冬前導系列不規則色塊拼接襯衫搭配五分褲、高跟鞋，敞開的襯...
克莉絲汀史都華穿香奈兒秋冬前導系列不規則色塊拼接襯衫搭配五分褲、高跟鞋，敞開的襯衫穿法露出內搭小可愛，率性帥氣又性感火辣。圖／摘自IG
分享
克莉絲汀史都華換上香奈兒春夏短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲，秀出纖細腰身更秀出一雙...
克莉絲汀史都華換上香奈兒春夏短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲，秀出纖細腰身更秀出一雙讓人好羨慕的長腿，黑白撞色的高跟鞋也非常有個性。圖／摘自purepeople
分享
克莉絲汀史都華換上春夏系列短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華換上春夏系列短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲。圖／摘自IG
分享

香奈兒品牌高跟鞋
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」登台開幕

2019-09-16 11:12

台灣收藏家年輕多元 香港藝術商讚勝過中、星

2019-09-16 09:13

亞洲藝術市場位移 台北浮出檯面？

2019-09-16 09:05

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

ANNA HU嶄新高級珠寶9月來台展出 100克拉黃鑽項鍊搶佔藏家目光

2019-09-15 19:36

限時5天！ Dazzling café北車店早午餐買1送1

2019-09-15 18:08

毛小孩成主角超搶眼！SWATCH新表款就是要「戴」出你的風格

2019-09-15 17:50

百貨周年慶來臨 櫃姐：買「床組」才省錢

2019-09-15 16:46

巧克力界的NASA！ 2019年世界巧克力大賽「福灣巧克力」奪8金

2019-09-15 16:12

Off-White和Undercover強強聯手！限定系列台北專賣店也買得到

2019-09-15 15:23

這次走黑白風古怪路線 永康街Gucci藝術牆又換新裝

2019-09-15 11:57

Elmo絨毛背包超可愛！芝麻街聯名系列限量上市

2019-09-15 11:32

蕭敬騰全球首穿JW Anderson春夏系列 輕鬆駕馭花不溜丟頑童裝

2019-09-14 21:01

好想請問蕾哈娜 超迷你DELVAUX限量包到底裝了什麼

2019-09-14 19:59

居家秋冬新品向大自然取經！瑪瑙、石化木、火山灰岩變身家用品超美

2019-09-14 18:33

超輕盈的雲霧唇！露華濃、1028全新唇彩「半熟蜜桃色、焦糖紅茶色」快入手

2019-09-14 17:38

男神秘訣藏在細節 他們都靠這個為西裝造型成功突圍

2019-09-14 17:09

拚香氣也拚顏值！5款「夢幻仙氣香水」讓你不愛也難

2019-09-14 16:45

房子太小不夠用？居家品牌教你「小空間大利用4招」快筆記

2019-09-14 15:40

打造專屬磚窯 柴燒烤鴨11吃

2019-09-14 13:39

秋蟹來報訊 海味正鮮甜

2019-09-14 13:37

秋季嘗「鮮」好時機 蝦蟹總動員

2019-09-14 13:34

倫敦時裝周／Jamie Wei Huang以強迫症為主題 Pam Hogg狂野不媚俗

2019-09-14 13:24

品味藏在細節裡 角落小擺飾很加分

2019-09-14 13:12

挑選電動機車...6秒換好電池 V.S 10分鐘快充

2019-09-13 23:22

MONCLER台中全新開幕 ARTIFACTS進駐忠孝SOGO

2019-09-13 18:30

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54
看更多

熱門文章

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

2019-09-15 17:15

三高正常 網紅健身教練「筋肉爸爸」37歲竟中風

2019-09-15 17:46

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-15 20:18

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳

2019-09-16 07:39

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56

影／好天氣收假！本周水氣多 僅周二、周三有空檔

2019-09-15 12:44

六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-09-15 13:36

母女在頂樓烤肉遭反鎖 外送員上門送餐變救人

2019-09-16 09:46

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58

新北再增3例本土屈公病 新莊50歲女手指痛確診

2019-09-15 16:28

誤以為關節炎 屈公病患者發病三周、就醫七次才確診

2019-09-15 17:41

200元夜市抵用券 限分區使用

2019-09-16 00:36

被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 12:33

下月國慶連假放四天 國道疏運措施看這

2019-09-15 17:09

不單純上腹痛 醫師：小心胰臟癌作怪！

2019-09-15 15:09

每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰　股票見好就收

2019-09-16 00:00

十三層遺址點燈萬人朝聖 台電提醒拍照注意腳下安全

2019-09-15 12:19

限時5天！ Dazzling café北車店早午餐買1送1

2019-09-15 18:08

吳德榮：本周水氣偏多 北台灣逐漸轉涼

2019-09-16 07:35

快加油！明天汽油漲0.5元 98無鉛汽油漲破30元

2019-09-15 12:12

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

迎風面偶雨轉涼 彭啟明：下周仍可能回到夏季高溫

2019-09-16 07:45

影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31

國1上午接連兩事故 下午八大地雷路段湧北返車流

2019-09-15 12:23

不必等中秋 「海巡烤肉趴」原味豬炙燒很香不能吃

2019-09-15 14:29

百貨周年慶來臨 櫃姐：買「床組」才省錢

2019-09-15 16:46

未來一周有雨 氣象局：北部、東北部天氣最差

2019-09-16 08:57

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

中秋收假日台鐵現人潮 遊子已開始準備國慶搶票

2019-09-15 12:47

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」登台開幕

2019-09-16 11:12

收假南部國道北返順暢 下午這3路段恐成地雷

2019-09-15 12:41

巧克力界的NASA！ 2019年世界巧克力大賽「福灣巧克力」奪8金

2019-09-15 16:12

台版天空之城十三層遺址夜景美翻 捕捉美景這位置最佳

2019-09-15 11:59

男性攝護腺癌 研究：香菇可降風險

2019-09-15 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top