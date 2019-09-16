美腿就是一切 克莉絲汀史都華連3套香奈兒都超好看

2019-09-16 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



代言人穿上代言品牌的服裝出席各式活動不稀奇，但要能穿出自己的獨特風格而不只是複製秀上模特兒的造型就不是人人都可以辦得到。在剛落幕的杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）中，女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）又再度用一連3套的香奈兒穿搭出超有態度的造型， 施展品牌大使魔法，為每件單品注入更強烈的魅力。

她先是用一套秋冬前導系列不規則色塊拼接襯衫搭配五分褲、高跟鞋，敞開的襯衫穿法露出內搭小可愛，率性帥氣又性感火辣；在《四面受敵》（Seberg） 首映會上，換上春夏系列短版的斜紋軟呢外套配高腰短褲，不只秀出纖細腰身更秀出一雙讓人好羨慕的長腿，黑白撞色的高跟鞋也非常有個性。最後一套用工坊系列的綠色斜紋軟呢外套內搭短版白T、白短褲與平底靴，看似街頭風的同時又用項鍊配出一點貴氣與正式感。