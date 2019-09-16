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台灣收藏家年輕多元 香港藝術商讚勝過中、星

2019-09-16 09:13聯合報 記者何定照╱即時報導

曾獲選國際藝壇百大影響力人物的Magnus Renfrew（任天晉），繼在港創辦 Art HK、Art Basel Hong Kong藝博會，年初在台創辦「台北當代」藝博，各界反應頗佳，也引發國外展商對台北興趣。繼年初香港藝界人士許劍龍來台舉辦「水墨現場」，香港典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強明年也將舉辦台北典亞藝博，都看好台灣藝術市場。

一般認為國外藝界忽然對台灣大感興趣，是因「台北當代」擴散效應，黑國強受訪表示，他早在一年多前就和台灣藝術畫廊談到來台事宜。身為香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人，他說自己因浸淫此業三十多年，算是「一代半」，也因此更能感受到台灣年輕輩收藏家的活力，認為台灣收藏界已到兩代交替的臨界點。

黑國強說，典亞藝博第一屆雖只展古文物，但第二屆就加入當代作品，之後更古今中外藏品都展。他表示，台灣收藏界年輕、多元的活力，比起大陸、新加坡都更明顯，「我們看好未來性」。

許劍龍去年則表示，台北藝術市場一直被低估，但台灣藏家實力其實很強，美術發展也從未因政治等外力因素而中斷，不過他決定來台，確實是因聽聞任天晉要辦「台北當代」。任天晉年初受訪時則表示，台灣有超過 180 家藝廊、美術館，還有各種展覽及藝術節，藝術能量早就很豐沛。

走遍全球藝博會的大苑藝術會展公司負責人張學孔說，台灣藝術市場成熟度在亞洲一直名列前茅，像台北國際藝術博覽會就一辦二十多年，只是國外往往先看到上海、香港、新加坡等國際都市，台北放在最後。現在台北開始受注目，年初任天晉的台北當代辦得很成功應是指標，才激發藝界採取行動。

香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人、典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強，明年將在台舉辦台北...
香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人、典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強，明年將在台舉辦台北典亞藝博。記者何定照／攝影
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香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人、典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強，明年將在台舉辦台北...
香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人、典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強，明年將在台舉辦台北典亞藝博。記者何定照／攝影
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