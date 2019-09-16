亞洲藝術市場位移 台北浮出檯面？

2019-09-16 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣藝術市場近年越來越旺，不但國內藝術博覽會遍地開花，國外藝術界策畫的藝博會也紛紛進軍。不少台灣藝術界人士表示，亞洲狀況不斷變化，向來是亞洲藝術市場重鎮的香港近來又局勢浮動，台北有望在這波亞洲藝術市場版塊位移下浮出檯面，成為重要平台之一。

大苑藝術會展公司負責人張學孔表示，亞洲藝壇在21世紀後一直以上海、香港為重鎮，其中上海「保稅展示交易」有條件零關稅優惠，國際化又早，香港也一直是以零關稅聞名的國際城市，都是國際藝術畫廊、展商首選地。

張學孔說，然而香港近來局勢未明，隨著自由貿易發展程度降低，藝術市場多少受影響。綜觀東北亞中，日本藝術市場1990年代後就很排外，只大量外銷當代藝術，韓國近年又因美國部署薩德反飛彈系統等事件經濟不振；東南亞中，新加坡Art Stage藝博年初臨時停辦才震驚藝壇，其他各國雖穩定成長，但整體說來，應是台北最有機會部分取代香港機能。

張學孔表示，西方眼光最主要放在上海而非香港，台北雖無法跟上海比較，整體條件也不如香港，但可部分取代。他細數台北利多：地理條件好，收藏家眾多，整體也發展出收藏趨勢；相對於上海，則有展覽作品不受意識型態規範，官方也不會伸手控制國外展商等優勢。「相對於香港比較穩定，相對於上海又比較自由」。

不過張學孔也說，台灣能否在藝術市場板塊移動取得先機，除了看香港未來走向，還受兩岸關係影響。像中國近來限制陸客自由行，就讓很多中國畫廊業者來往台灣非常不便，而這在選舉前後恐將延續。

典藏藝術雜誌社長簡秀枝也認為在亞洲藝術版塊位移劍在弦上此時，正是台灣的機會，但須力除藝術稅制障礙。她建議，台灣藝術交易應採分離課稅，並取消5%VAT加值型營業稅，才能讓國際畫廊交易留在台灣，避免目前藝博為避免5%VAT、匯款到境外的措施。另也可借鏡新加坡「免稅藝術倉庫」、上海保稅展示交易等做法。

相對於台灣藝術界，香港黑洪祿古玩業第二代掌舵人、典亞藝博及水墨藝博創辦人黑國強對香港藝術市場仍充滿信心。他表示，家族事業歷經1967年香港六七暴動、九七回歸、2003年 SARS等重大事件，都一直走過來，指出古典買賣沒有藝博等都會繼續，且時機差時，出來的藏品因稀少，比在時機好時更能賣到好價錢。