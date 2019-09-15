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30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

東區的巷弄裡，有一家30年不變的懷念古早味，從路邊攤起家的「216粉圓大王」，早在民國73年開始，以獨家招牌的紅心粉圓，紅遍整條216巷。至今，仍堅持遵循古法、純手工製造，每天提供將近30多種配料，讓顧客自由選搭，不只能在高溫炎熱的天氣消暑解熱，也能滿足嘴裡、心裡，那股懷念的味道。

216粉圓大王。記者張芳瑜／攝影
216粉圓大王。記者張芳瑜／攝影
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創立216粉圓大王的老闆娘(右)，近年交棒給妹妹(左)經營。記者張芳瑜／攝影
創立216粉圓大王的老闆娘(右)，近年交棒給妹妹(左)經營。記者張芳瑜／攝影
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216粉圓大王提供近30多款配料，一碗售價60元(可選1至4種)。記者張芳瑜／攝...
216粉圓大王提供近30多款配料，一碗售價60元(可選1至4種)。記者張芳瑜／攝影
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