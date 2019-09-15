ANNA HU嶄新高級珠寶9月來台展出 100克拉黃鑽項鍊搶佔藏家目光

2019-09-15 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了打響10月即將於香港蘇富比拍賣會登場的全新「絲路音樂」系列高級珠寶，設計師ANNA HU特別於日前和知名大提琴家馬友友合作，為受邀的嘉賓以珠寶為靈感，演出浪漫樂章。而方國強設計師也在近日曝光嶄新的幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列，首度帶入時間軸概念，探索人生風景。

今年7月ANNA HU甫在巴黎曝光她的全新高級珠寶創作「絲路音樂系列」，不到半年就將在香港的蘇富比拍賣會，進行拍賣。這系列由蘇富比委託 ANNA HU 進行創作，設計靈感源自古往今來肩負中西文化交流使命的絲綢之路，以及充滿異國情調時而幽雅時而迴旋的絲路樂音。為了符合珠寶的意象特意找來知名大提琴家馬友友合作，一同在日前舉辦了大提琴演奏會，而這也是兩人睽違27年再見。而全新的珠寶創作中，受矚目的作品為「敦煌琵琶」黃鑽項鍊，將源自塞外的琵琶意象和西洋五線譜線條幻化作項鍊的墜飾和配鍊，主石為超過100克拉的濃彩黃鑽，預估拍賣價將逼近2億元。絲路音樂系列共5件高級珠寶創作，拍賣價將有機會上看3億元，9月也將搶先來台展出。