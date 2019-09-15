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ANNA HU嶄新高級珠寶9月來台展出 100克拉黃鑽項鍊搶佔藏家目光

2019-09-15 19:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

為了打響10月即將於香港蘇富比拍賣會登場的全新「絲路音樂」系列高級珠寶，設計師ANNA HU特別於日前和知名大提琴家馬友友合作，為受邀的嘉賓以珠寶為靈感，演出浪漫樂章。而方國強設計師也在近日曝光嶄新的幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列，首度帶入時間軸概念，探索人生風景。

今年7月ANNA HU甫在巴黎曝光她的全新高級珠寶創作「絲路音樂系列」，不到半年就將在香港的蘇富比拍賣會，進行拍賣。這系列由蘇富比委託 ANNA HU 進行創作，設計靈感源自古往今來肩負中西文化交流使命的絲綢之路，以及充滿異國情調時而幽雅時而迴旋的絲路樂音。為了符合珠寶的意象特意找來知名大提琴家馬友友合作，一同在日前舉辦了大提琴演奏會，而這也是兩人睽違27年再見。而全新的珠寶創作中，受矚目的作品為「敦煌琵琶」黃鑽項鍊，將源自塞外的琵琶意象和西洋五線譜線條幻化作項鍊的墜飾和配鍊，主石為超過100克拉的濃彩黃鑽，預估拍賣價將逼近2億元。絲路音樂系列共5件高級珠寶創作，拍賣價將有機會上看3億元，9月也將搶先來台展出。

同樣有著新作面世的包括了，方國強延續先前幻響亞特蘭系列，重新打造了La mer du temps頂級珠寶。靈感源自於泰戈爾的詩，並取材具傳奇色彩古文明，推出共6件的設計。其中最吸睛的是「Sparkling波光訂製項鍊」，以流洩的鑽石、海水藍寶、加上變形珍珠打造出陽光折射在海平面上耀眼寧靜的獨特氛圍。而Cuddle擁抱訂製戒指則捕捉了章魚姿態，耗時近兩年以手工雕刻蠟模成型，運用1.69克拉深淺不一的藍寶石塑造海洋風情，搭配直徑14毫米的銀黑色大溪地珍珠，變身永恆記憶。

幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列擁抱戒指，主石14毫米大溪地黑珍珠...
幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列擁抱戒指，主石14毫米大溪地黑珍珠，價格未定。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
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ANNA HU絲路音樂系列大提琴翡翠胸針，預估約1,100萬元。圖／ANNA H...
ANNA HU絲路音樂系列大提琴翡翠胸針，預估約1,100萬元。圖／ANNA HU提供
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幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列Sparkling波光訂製項鍊，主...
幻響亞特蘭Atlantis Fantasy系列Sparkling波光訂製項鍊，主石為約19.97毫米澳洲變形珍珠，價格未定。圖／Khieng HAUTE JOAILLERIE提供
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珠寶設計師Anna Hu（左）知名大提琴家馬友友合作，一同在日前舉辦了大提琴演奏...
珠寶設計師Anna Hu（左）知名大提琴家馬友友合作，一同在日前舉辦了大提琴演奏會。圖／ANNA HU提供
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ANNA HU絲路音樂系列敦煌琵琶黃鑽項鍊，預估約2億元。圖／ANNA HU提供
ANNA HU絲路音樂系列敦煌琵琶黃鑽項鍊，預估約2億元。圖／ANNA HU提供
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珠寶蘇富比
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