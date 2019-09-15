毛小孩成主角超搶眼！SWATCH新表款就是要「戴」出你的風格

2019-09-15 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



瑞士國民腕表品牌SWATCH這季以「I Love Your Folk」為題，推出大膽印花、繽紛童趣與拼接層次等系列腕表，滿足想要有不同風格的消費者。其中的「繽紛童趣」還讓毛小孩躍上表面賣萌，以塗鴉筆觸描繪，讓人愛不釋手，絕對是秋冬最搶鏡的單品。

SWATCH秋冬新表系列中，「大膽印花」把復古小碎花圖案、復古調花卉帶出的波希米亞風、加上清新的田園花園系，以及源自印度喀什米爾地區的佩斯利花紋，同時融入濃濃民俗風與蕾絲、幾何圖案，運用於表帶上，讓人一出手就能成為焦點。而拼接層次則是品牌，近年強打的設計，使用不同色系、線條、色塊與幾何碰撞，讓每一款「表情」都有各自特色。SWATCH透過深淺、不同材質與色塊以及線條與圖形，讓簡單表款設計呈現豐富的生命力，更是搭配時的好夥伴。