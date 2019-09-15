百貨周年慶櫃姐說：買「床組」才省錢 席夢思床墊4萬有找、再送蠶絲被

2019-09-15 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



各大百貨周年慶即將到來，到底該買什麼呢？其實內行櫃姐都知道，周年慶就要買居家用品最實用，特別是平常單價較高的寢具組合，頂級寢具品牌席夢思SIMMONS，搶先歡慶品牌150周年，百貨周年慶期間推出3款超特價床組，最便宜4萬有找，還加送價值萬元的寢具，難怪連櫃姐都在搶！

頂級寢具品牌在平日，優惠不多，而且今年席夢思優惠特別多，一口氣推出3大款超特價的床組，包括鋒華150、典藏150、璀璨150，原價84,000～117,000元起，特價49,999～75,999元起，而且購買指定床組，再加送價值萬元的頂級寢具。

三款特價床墊，除了有席夢思經典的Beautyrest獨立筒袋裝彈簧，今年特別多了「創新DualCool雙重涼感科技」，結合排濕抗熱的銀離子纖維與涼感泡棉，可以調節溫度，讓睡覺時，不會因為悶熱而睡不著，非常適合台灣悶濕的天氣。

席夢思今年買指定床組，贈送的萬元寢居商品也超用心，首度引進「雲柔蠶絲被」，由上千雙宮繭製作而成，冬暖夏涼且不易結塊，重點是排濕乾爽，蓋上就覺得很舒服。

或是也能挑選100%埃及長絨棉的「米蘭星燦系列」寢具，充滿義式摩登氣息，經典的「雙悅系列」增加顏色挑選，60支紗、300紗織數，讓睡覺成為最佳享受。