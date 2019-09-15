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巧克力界的NASA！ 2019年世界巧克力大賽「福灣巧克力」奪8金

2019-09-15 16:12聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards (ICA)亞太區競賽，今年9月二度在台灣舉行，並於屏東舉行頒獎典禮。其中，曾在首屆ICA奪下5金6銀5銅、來自屏東的台灣品牌「福灣巧克力」，這次再獲頒8金、13銀、7銅，以及三項特別獎，共31項大獎，不僅蟬聯亞太區之冠，也創下單一區域、單一品牌獲獎最多的得獎紀錄，就連ICA主席Martin Christy也讚譽福灣巧克力是巧克力界的NASA。

世界巧克力大賽(ICA)始於2012年，賽事將全球劃分為美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多個區域先進行評選，各區域勝出的得獎者，才能晉升全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事。今年亞太區共有超過900多件作品、超過200個巧克力品牌、十多國參賽，台灣的「福灣巧克力」在這場競賽中獲得了8金、13銀、7銅的肯定，也是極少數能在「調味巧克力」類別與「黑巧克力」類別中，都能獲得金牌的巧克力品牌。

ICA的主席Martin Christy更在頒獎典禮後表示，「福灣巧克力」一直在嘗試全球前所未見的Tree-To-Bar / Bean-To-Bar可可的相關實驗及作法，稱得上是巧克力界的NASA。福灣巧克力創辦人許華仁在現場感性地說，謝謝我的團隊、家人、客人、可可農友們、及所有協助屏東可可產業的政府單位，讓我們得以用巧克力這個最迷人的世界語言，向全球說大地之母的故事。

此次，許華仁嘗試以更高的可可含量與不同的熟成時間，製作出更具天然莓果芬芳的酸香與深沈巧克力韻味的作品，讓「台灣八號極致烘焙 70%」一舉獲得六項金牌，包括「原味黑巧克力」、「最佳巧克力製作者」、「最佳可可生產國」、「最佳直接交易可可」、「全競賽總冠軍」、「單一國家總冠軍」揚威國際。 另外，「梔子花鐵觀音」在調味巧克力類別中也得到金牌，「台灣芒果」、「台灣紅玉紅茶」與「台灣鹽花白胡椒」則在特別獎中，因「最佳在地食材」得到來自全球評審們的肯定而獲獎。

福灣巧克力奪下31項大獎，創辦人許華仁(前排左一)開心領獎。圖／福灣巧克力提供福...
福灣巧克力奪下31項大獎，創辦人許華仁(前排左一)開心領獎。圖／福灣巧克力提供福灣巧克力
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9/5開幕的福灣巧克力台北101直營門市，販售多款獨創且獲獎的巧克力。圖／福灣巧...
9/5開幕的福灣巧克力台北101直營門市，販售多款獨創且獲獎的巧克力。圖／福灣巧克力提供福灣巧克力
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福灣巧克力作品。圖／福灣巧克力提供
福灣巧克力作品。圖／福灣巧克力提供
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巧克力可可品牌
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