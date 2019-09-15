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Off-White和Undercover強強聯手！限定系列台北專賣店也買得到

2019-09-15 15:23聯合報 記者曾智緯╱即時報導

擅於聯名的高端潮牌Off-White這次找來設計師品牌Undercover合作，創造出一系列的T恤、連帽上衣及外套、運動短褲、牛仔褲和腰包。即日起搶先在官網銷售，但從9月20日開始，台北專賣店也買得到！

Off-White與Undercover聯名系列，再度演繹了設計師高橋盾的解構美學，他運用了招牌的箭型Logo結合骷髏圖案，加上自己品牌的蛇圍繞蘋果的設計，塑造出帶有暗黑風格的設計。而這系列主要的色調仍為Off-White一貫的黑白，但點綴上述的圖案，再加上駝背的骷髏和手爪印花點綴，但於箭型Logo的顏色做變化，備有紅、黃和藍色等。同時細細品味，還會發現高橋盾也融入反戰標誌於其中，與骷髏、蛇型圖案呈現強烈對比，也是提醒人們戰爭的可怕。此外，把系列名稱與品牌名合而為一， 單品上皆印有「UNDEROFFWHITECOVERS」字樣。

不僅如此，Undercover還以UNDEROFFWHITECOVERS為題，拍攝形象廣告。以日本知名諧星竹中直人及布施繪里，在八〇年代經典喜劇中，扮演的幾個諧星角色為靈感，並邀請兩人分別穿上這系列服裝，重現當時的片段，有著無俚頭的趣味與復古感。

Off-White與Undercover聯名系列白色骷髏圖案連帽外套，23,00...
Off-White與Undercover聯名系列白色骷髏圖案連帽外套，23,000元。圖／Off-White提供
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Off-White與Undercover聯名系列黑色手掌圖案T恤，10,700元...
Off-White與Undercover聯名系列黑色手掌圖案T恤，10,700元。圖／Off-White提供
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高端潮牌Off-White這次找來設計師品牌Undercover合作，創造出一系...
高端潮牌Off-White這次找來設計師品牌Undercover合作，創造出一系列的T恤、連帽上衣及外套、運動短褲、牛仔褲和腰包。圖／Off-White提供
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Off-White與Undercover聯名系列黑色蘋果與蛇圖案T恤，10,10...
Off-White與Undercover聯名系列黑色蘋果與蛇圖案T恤，10,100元。圖／Off-White提供
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Off-White與Undercover聯名系列黑色骷髏圖案連帽上衣，20,80...
Off-White與Undercover聯名系列黑色骷髏圖案連帽上衣，20,800元。圖／Off-White提供
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Off-White與Undercover聯名系列黑色骷髏圖案T恤，10,700元...
Off-White與Undercover聯名系列黑色骷髏圖案T恤，10,700元。圖／Off-White提供
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Off-White與Undercover聯名系列黑色牛仔褲，24,600元。圖／...
Off-White與Undercover聯名系列黑色牛仔褲，24,600元。圖／Off-White提供
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品牌戰爭
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