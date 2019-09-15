桑布伊歌聲入舞 舞蹈空間慶30舞力大放送

2019-09-15 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣著名現代舞團「舞蹈空間」今年滿30年，特別推出系列節目展現成果。繼4月含體驗課程、互動藝術及三套節目的「勥」系列，9月更將與日本編舞家島崎徹的島崎明星舞團同台演出「舞力」系列，兩舞團一晚演出三支風格迥異舞作，不論就舞團、舞者、舞作，都有可觀。

系列中的「南之頌」，是島崎徹與台灣合作十多年，受台灣原住民文化藝術衝擊而生之作，音樂來自「泰武古謠傳唱」團和原住民歌手桑布伊等人。島崎說，他初次聽到原住民優美又深富情感的歌聲，就被深深打動，因此特別提醒因舞者一定要舞出歌曲韻味，甚至將舞蹈技巧化為無形，以免搶了音樂風采。且看該舞如何重詮原住民文化特色。

「瞬舞力」則一反「南之頌」的抒情，呈現出城市中市井小民的心境與吶感。30分鐘的舞作，速度越來越快，不但挑戰舞者的耐力與衝刺力，也讓觀眾隨之沸騰。

島崎徹與島崎明星舞者舞團也將演出「零極限」，該舞曾於2016年由舞蹈空間演出，此次由原舞團展現，將迸出全新光彩。系列舞作9月28日至10月3日在台中國家歌劇院、台北城市舞台巡迴。