蕭敬騰全球首穿JW Anderson春夏系列 輕鬆駕馭花不溜丟頑童裝

2019-09-14 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



身為時裝設計師，Jonathan Anderson不但跨男、女裝領域，還掌舵LOEWE及自有品牌JW Anderson，多產之餘，每次出手都令人驚豔，JW Anderson 2020春夏男裝遊走在無性別的模糊界線中，帶來多彩、浮誇、樂趣洋溢的表現，而蕭敬騰在「娛樂先生」演唱會香港站，也成為全球公開首穿2020春夏男裝的名人。

Jonathan Anderson在2020春夏男裝中，以不規則剪裁、鏤空、鮮明色彩作為梗概，設計出童趣洋溢、怪誕又好玩的少年風格，並且以西裝作為主角，大玩特玩各種剪裁可能性，例如蕭敬騰選穿的灰黑色西裝，就是從袖身前側做為開口，別具舞台效果；此外，彩色編織帽如髮帶般，宛如甜甜圈的造型有搶眼的多色拼接，同樣的絢爛設計也表現在服裝上，就像馬戲團裡的小丑有著夢境般的耀眼色彩。