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蕭敬騰全球首穿JW Anderson春夏系列 輕鬆駕馭花不溜丟頑童裝

2019-09-14 21:01聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

身為時裝設計師，Jonathan Anderson不但跨男、女裝領域，還掌舵LOEWE及自有品牌JW Anderson，多產之餘，每次出手都令人驚豔，JW Anderson 2020春夏男裝遊走在無性別的模糊界線中，帶來多彩、浮誇、樂趣洋溢的表現，而蕭敬騰在「娛樂先生」演唱會香港站，也成為全球公開首穿2020春夏男裝的名人。

Jonathan Anderson在2020春夏男裝中，以不規則剪裁、鏤空、鮮明色彩作為梗概，設計出童趣洋溢、怪誕又好玩的少年風格，並且以西裝作為主角，大玩特玩各種剪裁可能性，例如蕭敬騰選穿的灰黑色西裝，就是從袖身前側做為開口，別具舞台效果；此外，彩色編織帽如髮帶般，宛如甜甜圈的造型有搶眼的多色拼接，同樣的絢爛設計也表現在服裝上，就像馬戲團裡的小丑有著夢境般的耀眼色彩。

而同樣由Jonathan Anderson主理的LOEWE，蕭敬騰也詮釋了其中的拼接長版襯衫；此外，他也在演唱會中穿了Stella McCartney的長大衣，全身滿佈披頭四徽章，穿戴滿身的Love & Peace，迎合當今潮流；另一套Bally的綠灰色斗篷，則是打造了小飛俠的時尚感。

蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝的針織衫與不規則長褲。圖／華納...
蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝的針織衫與不規則長褲。圖／華納音樂提供
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JW Anderson 2020春夏男裝有著滿滿的玩心與創意。圖／JW Ande...
JW Anderson 2020春夏男裝有著滿滿的玩心與創意。圖／JW Anderson提供
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蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝，別具舞台效果。圖／華納音樂提...
蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝，別具舞台效果。圖／華納音樂提供
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各式各樣的西裝剪裁，讓JW Anderson 2020春夏男裝具有高度可看性。圖...
各式各樣的西裝剪裁，讓JW Anderson 2020春夏男裝具有高度可看性。圖／華納音樂提供
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JW Anderson 2020春夏男裝的針織衫有著中性的優閒輪廓。圖／JW A...
JW Anderson 2020春夏男裝的針織衫有著中性的優閒輪廓。圖／JW Anderson提供
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蕭敬騰演繹LOEWE拼接長版襯衫。圖／華納音樂提供
蕭敬騰演繹LOEWE拼接長版襯衫。圖／華納音樂提供
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蕭敬騰在香港演唱會中身穿Stella McCartney的長大衣。圖／華納音樂提...
蕭敬騰在香港演唱會中身穿Stella McCartney的長大衣。圖／華納音樂提供
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蕭敬騰全球首穿JW Anderson 2020春夏男裝。圖／華納音樂提供
蕭敬騰全球首穿JW Anderson 2020春夏男裝。圖／華納音樂提供
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蕭敬騰以Bally的綠灰色斗篷帶來小飛俠般的穿搭趣味。圖／華納音樂提供
蕭敬騰以Bally的綠灰色斗篷帶來小飛俠般的穿搭趣味。圖／華納音樂提供
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蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝，別具舞台效果。圖／華納音樂提...
蕭敬騰詮釋JW Anderson 2020春夏男裝，別具舞台效果。圖／華納音樂提供
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演唱會西裝
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