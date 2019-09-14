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好想請問蕾哈娜 超迷你DELVAUX限量包到底裝了什麼

2019-09-14 19:59聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

迷你小包的流行，讓總少了個包包的女孩們荷包再潰堤，太可愛、精巧，連蕾哈娜（Rihanna）都不敵小手袋的魅力，拎著DELVAUX限定迷你包在甘迺迪機場趴趴走，而因應紐約新店開幕，迷你包共推出3款，都緊扣美國文化而創作。

比利時頂級皮具品牌DELVAUX日前在紐約第五大道開幕，這也是美國首間旗艦店，為慶賀開幕，品牌推出了3款紐約限定迷你包，蕾哈娜配襯的是以計程車的黑、黃、白經典格紋色為靈感的Miniatures New York Taxi Driver，如此小巧的手袋，裝飾的幽默意味大過實用；此外，還有以熱狗堡、美國國旗等為概念的限定小包，都展現品牌細緻且充滿玩心的皮革工藝。

而蕾哈娜是DELVAUX的鐵粉無誤，除了限定包款，她也曾選用過LHumour、X-Ray、Brillant Mini Vernis Gel Lilas等手袋，每一款都展現不同個性，其中LHumour包款也曾是孔曉振在韓劇中選搭的配件。而為慶祝首間美國旗艦店的開幕，品牌也推出了「紐約故事」微短片，由艾美獎提名導演、知名攝影師，同時也是安娜溫圖（Anna Wintour）的女婿Francesco Carrozzini掌鏡，延請模特兒Chanel Iman和演員兼音樂家Courtney Love等4位女性擔任主角，演繹大都會中當代女性的浪漫與自信。

█「紐約故事」微短片

https://www.youtube.com/watch?v=l3Glc968GGM&feature=youtu.be

DELVAUX美國首間旗艦店日前在紐約第五大道開幕。圖／DELVAUX提供
DELVAUX美國首間旗艦店日前在紐約第五大道開幕。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX紐約限定包款Les Miniatures系列。圖／DELVAUX提...
DELVAUX紐約限定包款Les Miniatures系列。圖／DELVAUX提供
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蕾哈娜演繹Brillant系列LHumour中型肩背手提包。圖／DELVAUX提...
蕾哈娜演繹Brillant系列LHumour中型肩背手提包。圖／DELVAUX提供
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蕾哈娜選用紐約限定Les Miniatures系列Taxi Driver款式，現...
蕾哈娜選用紐約限定Les Miniatures系列Taxi Driver款式，現身甘迺迪機場。圖／DELVAUX提供
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蕾哈娜擁有Brillant系列X-Ray年度限量透明包款。圖／DELVAUX提供
蕾哈娜擁有Brillant系列X-Ray年度限量透明包款。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX總裁Jean-Marc Loubier（左）與設計總監Christ...
DELVAUX總裁Jean-Marc Loubier（左）與設計總監Christina Zeller在紐約合影，Christina Zeller以迷你包加上背帶打造獨一無二小背包。圖／DELVAUX提供
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蕾哈娜選用紐約限定Les Miniatures系列Taxi Driver款式，現...
蕾哈娜選用紐約限定Les Miniatures系列Taxi Driver款式，現身甘迺迪機場。圖／DELVAUX提供
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蕾哈娜選用Brillant系列的紫羅蘭牛皮小型肩背手提包，搭出自我個性。圖／DE...
蕾哈娜選用Brillant系列的紫羅蘭牛皮小型肩背手提包，搭出自我個性。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX在紐約開設美國首家旗艦店。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在紐約開設美國首家旗艦店。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX在紐約開設美國首家旗艦店。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在紐約開設美國首家旗艦店。圖／DELVAUX提供
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演員兼音樂家Courtney Love演出DELVAUX「紐約故事」微短片。圖／...
演員兼音樂家Courtney Love演出DELVAUX「紐約故事」微短片。圖／DELVAUX提供
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紐約品牌國旗
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