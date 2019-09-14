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居家秋冬新品向大自然取經！瑪瑙、石化木、火山灰岩變身家用品超美

2019-09-14 18:33聯合報 記者陳立儀╱即時報導

隨著季節轉移，生活起居的重心逐漸回歸室內空間，IKEA、Crate and Barrel等居家秋冬新品以「歸屬感」為題，並向大自然取經，運用藤編、木質甚至石化木、瑪瑙、火山灰岩等特殊材質，搭配質樸沉穩色調，營造家的溫暖與個人品味。

Crate and Barrel今年秋冬新作以「家」為舞台、居者為主角，將俐落現代風格交疊季節專屬的濃郁色調，並取樣豐富的異材質，詮釋各式當代生活樣貌，最特別的是將石化木、瑪瑙、火山灰岩等稀有石材，或滿載各地文化的特色圖騰化做風格家飾，像是以灰石、熔岩石、樹脂層層堆疊建構出的Lava礦物梯型書擋，採用天然材料和手工製作，每個書擋都是獨一無二；另外還有瑪瑙製成的Agate瑪瑙點心盤、將石化木片嵌在白色樹脂中的Petrified石化木杯墊、天然柚木與深色樹脂交融而成的Enzo木質抽象點心盤，每款都擁有天然脈紋。

此外，Crate and Barrel還將秋日苦甜色、寶石礦物色、鏽蝕氧化色與自然質樸的陶土藤竹、回收玻璃結合，打造出手工感強烈的籐編籃、花瓶、異國風圖騰織品，就連寵物都有專屬的新款家具與玩具，例如

Cat寵物帳篷窩由尼泊爾女性以羊毛氈手工製作，採用貓咪喜愛的貓洞造型，並保留了天然羊毛脂，維持毛色光澤。即日起至11月6日免費加入Crate and Barrel會員可享秋冬新品9折，線上門市同享優惠。

IKEA向來主張運用藤竹、木頭等天然材質，為居家空間營造舒適氣息，像是材質輕巧的藤製GAMLEHULT收納椅凳、LUBBAN推車，由經驗豐富的工匠手工編織製成，經久使用後更顯獨特美觀；KAFFEBONA裝飾花瓶、KNIXHULT吊燈選用竹子材質手工編織，散發異國風情；LISTERBY咖啡桌採用天然耐用的梣木，表面塗上防護漆增添耐用性，桌面底下有層板可提供雙倍的儲物空間。

MUJI無印良品秋冬推薦木製沙拉碗、木製深盤，中心呈深茶色、周緣色澤逐漸轉淡，展現木質的獨特紋理，新價格更容易入手，木製沙拉碗13 X 6cm售價從320元降至239元、木製深盤16 X 3.5cm售價從380元降至299元。

IKEA KNIXHULT吊燈，售價1,390元。圖／IKEA提供
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MUJI無印良品木製沙拉碗13 X 6cm，售價239元。圖／無印良品提供
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