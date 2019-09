居家秋冬新品向大自然取經!瑪瑙、石化木、火山灰岩變身家用品超美

2019-09-14 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



隨著季節轉移,生活起居的重心逐漸回歸室內空間,IKEA、Crate and Barrel等居家秋冬新品以「歸屬感」為題,並向大自然取經,運用藤編、木質甚至石化木、瑪瑙、火山灰岩等特殊材質,搭配質樸沉穩色調,營造家的溫暖與個人品味。

Crate and Barrel今年秋冬新作以「家」為舞台、居者為主角,將俐落現代風格交疊季節專屬的濃郁色調,並取樣豐富的異材質,詮釋各式當代生活樣貌,最特別的是將石化木、瑪瑙、火山灰岩等稀有石材,或滿載各地文化的特色圖騰化做風格家飾,像是以灰石、熔岩石、樹脂層層堆疊建構出的Lava礦物梯型書擋,採用天然材料和手工製作,每個書擋都是獨一無二;另外還有瑪瑙製成的Agate瑪瑙點心盤、將石化木片嵌在白色樹脂中的Petrified石化木杯墊、天然柚木與深色樹脂交融而成的Enzo木質抽象點心盤,每款都擁有天然脈紋。

此外,Crate and Barrel還將秋日苦甜色、寶石礦物色、鏽蝕氧化色與自然質樸的陶土藤竹、回收玻璃結合,打造出手工感強烈的籐編籃、花瓶、異國風圖騰織品,就連寵物都有專屬的新款家具與玩具,例如

Cat寵物帳篷窩由尼泊爾女性以羊毛氈手工製作,採用貓咪喜愛的貓洞造型,並保留了天然羊毛脂,維持毛色光澤。即日起至11月6日免費加入Crate and Barrel會員可享秋冬新品9折,線上門市同享優惠。

IKEA向來主張運用藤竹、木頭等天然材質,為居家空間營造舒適氣息,像是材質輕巧的藤製GAMLEHULT收納椅凳、LUBBAN推車,由經驗豐富的工匠手工編織製成,經久使用後更顯獨特美觀;KAFFEBONA裝飾花瓶、KNIXHULT吊燈選用竹子材質手工編織,散發異國風情;LISTERBY咖啡桌採用天然耐用的梣木,表面塗上防護漆增添耐用性,桌面底下有層板可提供雙倍的儲物空間。