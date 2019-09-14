超輕盈的雲霧唇！露華濃、1028全新唇彩「半熟蜜桃色、焦糖紅茶色」快入手

2019-09-14 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



開架唇彩持續追求質地的輕盈感，全新推出的REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩、1028唇迷心竅好色唇釉都主打極致輕柔霧感，尤其百搭的半熟蜜桃色與乾燥玫瑰色、時尚又帶點性感的焦糖紅茶色、微暖橘調的泰奶色，都是唇彩控必備的色號。

REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩抹上嘴唇前看起來是慕斯狀，一抹開立即化為帶有滋潤感的細膩粉末狀態，展現出輕柔霧感，展現雲霧唇的朦朧美感，輕鬆打造漸層染唇或花瓣唇妝效，輕巧好盈握的短瓶造型，收納不占空間，方便塞進口袋隨時補妝，就連刷頭的造型、觸感都如同雲朵般鬆軟，全系列共8色，主打色為「001粉色公主」、「004粉紅甜心」、「020莓果舒芙蕾」。

1028唇迷心竅好色唇膏掀起一股搶貨熱潮，熱賣色「06大地女神」更在上市第一季就迅速斷貨，9月新推出同系列的唇迷心竅好色唇釉，採用水轉柔霧技術，輕盈雪紡水潤質地靜待後轉為柔霧感，舒適不黏膩，獨家訂製水滴鏤空刷頭可貼合唇瓣，輕刷上色不出界。