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超輕盈的雲霧唇！露華濃、1028全新唇彩「半熟蜜桃色、焦糖紅茶色」快入手

2019-09-14 17:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

開架唇彩持續追求質地的輕盈感，全新推出的REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩、1028唇迷心竅好色唇釉都主打極致輕柔霧感，尤其百搭的半熟蜜桃色與乾燥玫瑰色、時尚又帶點性感的焦糖紅茶色、微暖橘調的泰奶色，都是唇彩控必備的色號。

REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩抹上嘴唇前看起來是慕斯狀，一抹開立即化為帶有滋潤感的細膩粉末狀態，展現出輕柔霧感，展現雲霧唇的朦朧美感，輕鬆打造漸層染唇或花瓣唇妝效，輕巧好盈握的短瓶造型，收納不占空間，方便塞進口袋隨時補妝，就連刷頭的造型、觸感都如同雲朵般鬆軟，全系列共8色，主打色為「001粉色公主」、「004粉紅甜心」、「020莓果舒芙蕾」。

1028唇迷心竅好色唇膏掀起一股搶貨熱潮，熱賣色「06大地女神」更在上市第一季就迅速斷貨，9月新推出同系列的唇迷心竅好色唇釉，採用水轉柔霧技術，輕盈雪紡水潤質地靜待後轉為柔霧感，舒適不黏膩，獨家訂製水滴鏤空刷頭可貼合唇瓣，輕刷上色不出界。

針對亞洲膚色，1028唇迷心竅好色唇釉精選襯白肌6色，「101赤裸桃跑」是乾燥色控必備的半熟蜜桃色、「202叛逆焦糖」是焦糖紅茶色、「303放縱傾土」是歐系時髦粉霧摩卡色，磚紅辣椒色的「505辣不釋手」與大地吃土色的「606可可寵壞」是人氣暢銷色，本季主打色則是橘調奶茶色的「404任性泰奶」。

REVLON露華濃亞太地區品牌大使Lauren Tsai演繹雲端之吻輕霧唇彩「0...
REVLON露華濃亞太地區品牌大使Lauren Tsai演繹雲端之吻輕霧唇彩「001粉色公主」的迷人朝氣美唇。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩主打色「004粉紅甜心」，售價340元。圖／露...
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REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩採用輕巧好盈握的短瓶造型，收納不占空間、方便隨...
REVLON露華濃雲端之吻輕霧唇彩採用輕巧好盈握的短瓶造型，收納不占空間、方便隨身補妝。圖／露華濃提供
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1028唇迷心竅好色唇釉「505辣不釋手」，售價350元。圖／1028提供
1028唇迷心竅好色唇釉「505辣不釋手」，售價350元。圖／1028提供
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1028唇迷心竅好色唇釉擁有輕盈雪紡水潤質地，打造柔緞霧感唇。圖／1028提供
1028唇迷心竅好色唇釉擁有輕盈雪紡水潤質地，打造柔緞霧感唇。圖／1028提供
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1028唇迷心竅好色唇釉主打色「404任性泰奶」，售價350元。圖／1028提供
1028唇迷心竅好色唇釉主打色「404任性泰奶」，售價350元。圖／1028提供
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唇彩可可
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