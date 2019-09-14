拚香氣也拚顏值！5款「夢幻仙氣香水」讓你不愛也難

2019-09-14 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夏秋交替之際天氣依舊悶熱，香水品牌持續強推清新的夢幻仙氣香調，除了迷人的香氣之外，高顏值瓶身更是女性的最佳收藏品，像是ROCHAS、Salvatore Ferragamo都推出蝴蝶結裝飾的新香，ANNA SUI經典款SUI DEAMRS淡香水系列則推出全新限量版的紫凝夢境淡香水，香味與視覺都彷彿踏入紫色仙境。

ROCHAS羅莎小姐紫裙淡香精採用法式瓶身設計，瓶頸上讓人無法忽視的大蝴蝶結是法國女孩的代表性標誌，俏麗的紫紅色漸層瓶身搭配銀色勾邊字型，就像穿上高級訂製服；木質花香調由粉紅胡椒、梨與佛手柑開啟，中調是柔美的橙花與山谷百合，最後是迷幻的白色花香調，搭配雅致誘人的麝香、東加豆與檀香。

Salvatore Ferragamo以今年春夏時裝系列的亞馬遜森林印花圖騰為靈感，推出花樣伊人女性淡香水2019限量版，瓶身搭配搶眼的粉紅色蝴蝶結； 花果香調前調為水梨雪酪與石榴融合，中調為櫻花與茉莉的清新花香，基調的白麝香和檀香留下輕柔氣息環繞。

ANNA SUI紫凝夢境淡香水採用設計師Anna Sui最喜歡的顏色，將香水瓶幻化成一個珍貴的手提配件，古典金黃瓶蓋刻有SUI DREAMS字樣，瓶邊以花紋裝飾襯托香水的紫色調；浪漫紫色仙境的香氣前調為代表一見鍾情的鮮脆水梨、橙和奇異果，中調為薰衣草、玫瑰和蘭花，接著以天芥菜、香草、檀香木形成鮮明對比。

Jo Malone新推出的罌粟花與大麥古龍水，以英國田野間美麗繽紛的罌粟花為主角，紫羅蘭交織著黑醋栗果香，散發優雅的花香初調，並透過野生玫瑰襯托罌粟花，最後在麥麩與柔軟的大麥懷抱中，點綴白麝香的柔美氣息。Jo Malone每年9月都會推出一款常態銷售的新香水，繼去年推出就大賣的忍冬與印蒿古龍水之後，罌粟花與大麥古龍水預期將接棒暢銷人氣。