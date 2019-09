房子太小不夠用?居家品牌教你「小空間大利用4招」快筆記

房子太小、東西太多,是許多在都會人的困擾,IKEA、Crate and Barrel等居家品牌在發表秋冬新品時,瞄準都會人侷限的空間坪數提出解決方案,「小空間大利用4招」也能同時兼顧個人風格、實用機能和配置運用。

一、不刻意畫分居家空間區域

Crate and Barrel建議,利用可延伸的質感餐桌,規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空間;在家具選購上,可運用子母桌、邊桌、C型桌取代茶几咖啡桌,活用有置物設計的沙發與床架、兼具休憩與睡眠功能的沙發床、備餐與用餐皆可使用的廚房中島,以及可取代床邊桌、玄關桌、料理台等重型家具的酒吧推車,讓室內彷彿變形金剛,稍微挪動一下就能變身不同機能。

二、一物多用的收納型家具

IKEA推出多款適合小空間大利用的收納型家具,像是松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發,不需使用時也能堆疊成單人床;附隱藏式儲物空間的BRIMNES床框、SLÄKT床框底座組合附抽屜提供許多儲物空間,可收納衣服、收藏品等。

IKEA FRIHETEN轉角沙發床也附有儲物空間,容易收納和拿取寢具、書和睡衣,讓空間在客廳、臥室等不同功能中隨意轉換。

三、善用牆上空間

如果地面上的空間有限,利用模組化層架可增加垂直收納空間,像是方格型設計、擁有多款色彩的IKEA EKET上牆式收納櫃,可以組合出無限可能,就連畸零空間也能發揮收納功能;IKEA JONAXEL系統儲物組合包含網籃、層架、掛衣桿等各式配件,可以依需求打造適合的收納組合,幾乎任何地方都適用,即使是潮濕的浴室和洗衣間也沒問題,將牆面變成儲物的最佳位置。

IKEA SKADIS收納壁板可安裝在木工台旁或浴室、玄關、辦公室、書桌等牆面,無論鍋碗瓢盆、文具雜貨、園藝、飾品衣物,都能充分運用牆面收納空間。

四、配色與視覺感的「放大」

Crate and Barrel指出,小空間的牆面、地毯以淺色為佳,可將高彩度顏色、季節新色留給配飾類家具;餐桌、茶几等大型家具可用圓桌取代方桌,因為圓桌沒有尖銳的角度,易於融合在所有居家風格中,或是選擇穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳,增加地板可視面積。