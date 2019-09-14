親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

暗示婉拒韓朱配？ 朱立倫：不至於罵完馬又來罵朱吧

裕隆鐵娘子連揮兩重刀 救得了嚴凱泰的納智捷？

房子太小不夠用？居家品牌教你「小空間大利用4招」快筆記

2019-09-14 15:40聯合報 記者陳立儀╱即時報導

房子太小、東西太多，是許多在都會人的困擾，IKEA、Crate and Barrel等居家品牌在發表秋冬新品時，瞄準都會人侷限的空間坪數提出解決方案，「小空間大利用4招」也能同時兼顧個人風格、實用機能和配置運用。

一、不刻意畫分居家空間區域

Crate and Barrel建議，利用可延伸的質感餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空間；在家具選購上，可運用子母桌、邊桌、C型桌取代茶几咖啡桌，活用有置物設計的沙發與床架、兼具休憩與睡眠功能的沙發床、備餐與用餐皆可使用的廚房中島，以及可取代床邊桌、玄關桌、料理台等重型家具的酒吧推車，讓室內彷彿變形金剛，稍微挪動一下就能變身不同機能。

二、一物多用的收納型家具

IKEA推出多款適合小空間大利用的收納型家具，像是松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成單人床；附隱藏式儲物空間的BRIMNES床框、SLÄKT床框底座組合附抽屜提供許多儲物空間，可收納衣服、收藏品等。

IKEA FRIHETEN轉角沙發床也附有儲物空間，容易收納和拿取寢具、書和睡衣，讓空間在客廳、臥室等不同功能中隨意轉換。

三、善用牆上空間

如果地面上的空間有限，利用模組化層架可增加垂直收納空間，像是方格型設計、擁有多款色彩的IKEA EKET上牆式收納櫃，可以組合出無限可能，就連畸零空間也能發揮收納功能；IKEA JONAXEL系統儲物組合包含網籃、層架、掛衣桿等各式配件，可以依需求打造適合的收納組合，幾乎任何地方都適用，即使是潮濕的浴室和洗衣間也沒問題，將牆面變成儲物的最佳位置。

IKEA SKADIS收納壁板可安裝在木工台旁或浴室、玄關、辦公室、書桌等牆面，無論鍋碗瓢盆、文具雜貨、園藝、飾品衣物，都能充分運用牆面收納空間。

四、配色與視覺感的「放大」

Crate and Barrel指出，小空間的牆面、地毯以淺色為佳，可將高彩度顏色、季節新色留給配飾類家具；餐桌、茶几等大型家具可用圓桌取代方桌，因為圓桌沒有尖銳的角度，易於融合在所有居家風格中，或是選擇穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳，增加地板可視面積。

如果想要凸顯獨特品味，可利用輕奢華感的皮革、天鵝絨、大理石等材質畫龍點睛。

IKEA SKADIS收納壁板可安裝在木工台旁或浴室、玄關、辦公室、書桌等牆面，...
IKEA SKADIS收納壁板可安裝在木工台旁或浴室、玄關、辦公室、書桌等牆面，充分運用牆面收納空間。圖／IKEA提供
分享
侷限空間在家具選擇上，餐桌、茶几等大型家具可用圓桌取代方桌。圖／Crate an...
侷限空間在家具選擇上，餐桌、茶几等大型家具可用圓桌取代方桌。圖／Crate and Barrel提供
分享
侷限空間在家具選購上，可運用邊桌取代茶几咖啡桌。圖／Crate and Barr...
侷限空間在家具選購上，可運用邊桌取代茶几咖啡桌。圖／Crate and Barrel提供
分享
IKEA FRIHETEN轉角沙發床附收納空間－Skiftebo藍色，售價13,...
IKEA FRIHETEN轉角沙發床附收納空間－Skiftebo藍色，售價13,900元，價格會因顏色或材質選項而改變。圖／IKEA提供
分享
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空...
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空間，圖為變身客餐廳。圖／Crate and Barrel提供
分享
IKEA EKET上牆式收納櫃可以組合出無限可能，就連畸零空間也能發揮收納功能。...
IKEA EKET上牆式收納櫃可以組合出無限可能，就連畸零空間也能發揮收納功能。圖／IKEA提供
分享
穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳，可有效增加地板可視面積。圖／Crate ...
穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳，可有效增加地板可視面積。圖／Crate and Barrel提供
分享
松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成...
松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成單人床，2件裝售價4,390元。圖／IKEA提供
分享
松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成...
松木製的IKEA UTÅKER疊床可變化成雙人床、轉角沙發，不需使用時也能堆疊成單人床，2件裝售價4,390元。圖／IKEA提供
分享
在有限的的空間坪數，適合不刻意畫分居家空間區域的彈性運用。圖／Crate and...
在有限的的空間坪數，適合不刻意畫分居家空間區域的彈性運用。圖／Crate and Barrel提供
分享
IKEA JONAXEL系統儲物組合包含網籃、層架、掛衣桿等各式配件，將牆面變成...
IKEA JONAXEL系統儲物組合包含網籃、層架、掛衣桿等各式配件，將牆面變成儲物的最佳位置。圖／IKEA提供
分享
侷限空間在家具採購上，可選擇穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳，增加地板可視...
侷限空間在家具採購上，可選擇穿透性佳的玻璃桌面或金屬線材的桌、椅腳，增加地板可視面積。圖／Crate and Barrel提供
分享
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空...
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空間，圖為變身客書房。圖／Crate and Barrel提供
分享
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空...
侷限的空間坪數應用，利用可延伸的餐桌，規畫出一個娛樂、餐飲、工作皆能使用的共同空間，圖為變身客餐廳。圖／Crate and Barrel提供
分享

IKEA
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

打造專屬磚窯 柴燒烤鴨11吃

2019-09-14 13:39

秋蟹來報訊 海味正鮮甜

2019-09-14 13:37

秋季嘗「鮮」好時機 蝦蟹總動員

2019-09-14 13:34

倫敦時裝周／Jamie Wei Huang以強迫症為主題 Pam Hogg狂野不媚俗

2019-09-14 13:24

品味藏在細節裡 角落小擺飾很加分

2019-09-14 13:12

挑選電動機車...6秒換好電池 V.S 10分鐘快充

2019-09-13 23:22

MONCLER台中全新開幕 ARTIFACTS進駐忠孝SOGO

2019-09-13 18:30

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

登富士山／ 開放式管理 安全要自負

2019-09-13 13:44

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

韓妞手刀必買！innisfree「濟州嚴選星空系列限量彩妝」打造夢幻妝容

2019-09-12 19:09

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37
看更多

熱門文章

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

高雄大雨特報！ 明天起天氣轉趨不穩定

2019-09-14 07:02

每日星座運勢／金牛充實自我好時機　財運暢通無阻

2019-09-14 00:00

吃披薩有益慢性病！三高族群大福音 前提是要這樣吃...

2019-09-14 09:00

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

雲林23：36規模3.5地震 最大震度雲林縣3級

2019-09-14 00:50

國道上午五大地雷路段看這知 下午將出現北返車流

2019-09-14 07:14

奧客訂房深夜入住卻整晚失聯 民宿老闆熬夜白等5小時

2019-09-14 11:30

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

限時用餐誘「飲食犯罪」 胃食道逆流患者人數飆升

2019-09-13 21:29

全台爆紅景點多 學者憂心這件事曇花一現、走味

2019-09-14 08:55

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

明天收假要變天了 專家：短時間內不至於有颱風生成

2019-09-14 09:47

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

秋老虎發威！明天西半部高溫飆35度

2019-09-13 22:17

補助沒發威？觀光局：旅宿業者可串接樂園、夜市

2019-09-13 23:46

連假好天氣 今國5北上估比平常塞7倍

2019-09-13 23:41

心臟亂跳要小心！ 醫師警吿：恐造成心肌梗塞

2019-09-14 11:49

中秋節全民瘋烤肉 台北河濱公園宛如嘉年華

2019-09-13 19:45

中秋連假來了 義大遊樂世界兒童免費入園

2019-09-13 17:54

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

吃到飽拚撈本 胃食道逆流年輕化

2019-09-13 23:58

郵輪客注意 防堵非洲豬瘟海關百分百檢查

2019-09-13 21:01

愛滋病感染者想被平等對待 仍是南柯一夢？

2019-09-14 11:02

MONCLER台中全新開幕 ARTIFACTS進駐忠孝SOGO

2019-09-13 18:30

太平洋高壓勢力減弱 今起水氣增多

2019-09-14 08:57

挑選電動機車...6秒換好電池 V.S 10分鐘快充

2019-09-13 23:22

中秋不只烤「肉」…蔬果、水產漲1至2成

2019-09-13 23:53

大樂透第108081期開獎

2019-09-13 21:07

科教館神奇紙箱烤肉法 4顆炭就能烤熟一隻雞

2019-09-13 19:42

明天收假 北返上國道避開這些地雷路段

2019-09-14 10:51

台版雙姝怨 鄭尹真、朱安麗重現早年恐同

2019-09-13 16:08

社工籲應成立法扶單位助愛滋感染者 疾管署這麼說

2019-09-14 11:17

琉璃蟻入侵中南部 防檢局教調餌劑防治

2019-09-13 23:22

83夜市抵用券總整理 列入士林羅東持續增加

2019-09-13 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top