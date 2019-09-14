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倫敦時裝周／Jamie Wei Huang以強迫症為主題 Pam Hogg狂野不媚俗

2019-09-14 13:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

倫敦時裝周首日，日程表上的Jamie Wei Huang為台灣設計師黃薇的同名品牌，在2020春夏以「強迫症」為主題，發表一場她所謂「與衣服本身沒有任何關係的系列」，難以理解的精神，也是她暗諷時尚之反思。

2020春夏是Jamie Wei Huang的第13季作品，秀上音樂選用「那我懂你意思了」樂團所演唱的歌曲「没有人在乎你在乎的事」，作品系列名為「強迫症O.C.D.（Obsessive-Compulsive Disorder縮寫）」，意指這一場發表並非著重在作品的設計理論，而是把焦點放在創作者在作品誕生前的反覆心理周折。從發想、執著、確認、批判、推翻再崩解重組，如同儀式般不停循環，雖然對外界看似無意義，卻是藝術家、影像工作者、以及服裝設計在作品產生之前，進行並承受著自我世界的不斷崩裂與重組，而這些像是沒有人在乎的事，又扣回Jamie Wei Huang的中心命題。

她也藉此暗諷時尚這個過於氾濫，以至於讓她幾乎感到難為情的字詞，這樣幽微、纖細的心思，也傳達在服裝的未完成、破碎、拼接之上；呼應環保意識，在英國服裝協會的支持下，後台的多功能衣架由英國Arch & Hook公司以海洋回收塑膠製成。哲思滿溢的倫敦時裝周首日還有叛逆的瘋狂藝術家Pam Hogg的作品，無聊絕緣體的她以標誌緊身褲帶來突梯、怪誕的穿搭異想；Marta Jakubowski則是在解構剪裁中，運用大墊肩、多層次堆疊帶來女裝的剛烈表現。

Marta Jakubowski 著重解構、多層次的服裝以紫色、米褐色為主要表現...
Marta Jakubowski 著重解構、多層次的服裝以紫色、米褐色為主要表現。圖／取自nowfashion.com（Guillaume Roujas攝影）
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Jamie Wei Huang的2020春夏主題「強迫症」帶來服裝上的碎裂、解構...
Jamie Wei Huang的2020春夏主題「強迫症」帶來服裝上的碎裂、解構表現。圖／Jamie Wei Huang提供（Emmi Hyyppa攝影）
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斜剪裁、大量釦環與束腳褲，Jamie Wei Huang用以象徵創作者不斷崩裂與...
斜剪裁、大量釦環與束腳褲，Jamie Wei Huang用以象徵創作者不斷崩裂與重組的過程。圖／取自nowfashion.com（Guillaume Roujas攝影）
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Pam Hogg在2020春夏仍以以品牌經典緊身褲做發揮。圖／取自nowfash...
Pam Hogg在2020春夏仍以以品牌經典緊身褲做發揮。圖／取自nowfashion.com（Regis Colin攝影）
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Pam Hogg以搖滾、自我的態度，在2020春夏有不媚俗的搶眼表現。圖／取自n...
Pam Hogg以搖滾、自我的態度，在2020春夏有不媚俗的搶眼表現。圖／取自nowfashion.com（Regis Colin攝影）
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「強迫症」是Jamie Wei Huang的2020春夏主題。圖／取自nowfa...
「強迫症」是Jamie Wei Huang的2020春夏主題。圖／取自nowfashion.com（Guillaume Roujas攝影）
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Jamie Wei Huang白與藍的用色和服裝輪廓，都象徵創作期間的艱辛思路。...
Jamie Wei Huang白與藍的用色和服裝輪廓，都象徵創作期間的艱辛思路。圖／Jamie Wei Huang提供（Emmi Hyyppa攝影）
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