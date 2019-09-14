倫敦時裝周／Jamie Wei Huang以強迫症為主題 Pam Hogg狂野不媚俗

2019-09-14 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



倫敦時裝周首日，日程表上的Jamie Wei Huang為台灣設計師黃薇的同名品牌，在2020春夏以「強迫症」為主題，發表一場她所謂「與衣服本身沒有任何關係的系列」，難以理解的精神，也是她暗諷時尚之反思。

2020春夏是Jamie Wei Huang的第13季作品，秀上音樂選用「那我懂你意思了」樂團所演唱的歌曲「没有人在乎你在乎的事」，作品系列名為「強迫症O.C.D.（Obsessive-Compulsive Disorder縮寫）」，意指這一場發表並非著重在作品的設計理論，而是把焦點放在創作者在作品誕生前的反覆心理周折。從發想、執著、確認、批判、推翻再崩解重組，如同儀式般不停循環，雖然對外界看似無意義，卻是藝術家、影像工作者、以及服裝設計在作品產生之前，進行並承受著自我世界的不斷崩裂與重組，而這些像是沒有人在乎的事，又扣回Jamie Wei Huang的中心命題。