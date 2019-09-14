秋季嘗「鮮」好時機 蝦蟹總動員

2019-09-14 13:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 宋健生 ／台中報導



進入秋季後，正是嚐「鮮」的好時機。 繪圖／吳懿雯 分享 facebook

進入秋季後，正是嘗「鮮」的好時機，台中金典酒店即日起推出「海鮮祭-蝦蟹總匯」，主廚特別嚴選基隆劍蝦、澎湖小卷、香魚、石蟳等新鮮海味，組合出各式鮮味料理，並輪番出現在自助百匯餐檯上。

另外，為歡慶金典20周年生日，百麗廳搭配海鮮祭活動，即日起至9月30日推出平日（周一至周四）午餐三人同行一人免費、晚餐四人同行一人免費的好康回饋，歡迎大家揪伴一起享受秋冬海鮮的肥美。

秋冬季節的海鮮，本身味道就相當鮮美，因此主廚陳坪山這次採用家常料理手法，不用過多的調味，讓大家品嚐海鮮的原味。

主廚嚴選基隆、澎湖等新鮮海味，組合出各式鮮味料理。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

例如產量不多的基隆劍蝦，由於本身肉質軟嫩、味道相當鮮甜，主廚選用清炒的方式，僅加入醬油、米酒等提味，讓劍蝦濃郁的「蝦味」能夠充分展現。

另外，秋冬季節相當肥美的澎湖小卷，則是淋上蔥油後，以清蒸的方式呈現出「薑絲蔥油小卷」，蔥油的淡淡香氣，配上Q彈有嚼勁的小卷，讓美味更加提升。

而肉質甜美、脂膏豐腴的鰤魚，主廚則是選用日式料理手法，以日式醬油加入味霖、清酒、昆布高湯等，再搭配白蘿蔔一同燉煮出「柚香鰤魚大根甘露煮」，清淡的日式風味，讓食材與鰤魚彼此的風味巧妙融合。在這次的海鮮祭中，主廚還特別增加燒烤海鮮，生蠔、香魚、扇貝、帆立貝等，語多樣化的螃蟹輪番上陣。

台中金典酒店「海鮮祭-蝦蟹總匯」一路延續到12月31日，喜歡海味的老饕，有一季的時間可以盡情品嚐。

那裡吃？

台中金典酒店地址：台中市西區健行路1049號12樓（台灣大道路口）

訂位專線：04-2324-6111