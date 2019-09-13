九州好食市集南港登場 秋節不出國能品嚐九州美食

2019-09-13 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



秋節連假期間，不用出國也能體驗日本九州風情文化。超級愛台派、日本宮崎銀行國際部前部長上田泰弘號召了宮崎及鹿兒島各品牌，舉辦「熱情九州好食市集」帶來九州好玩、好吃、好東西。

上田泰弘熱愛台灣，過去幾年間在九州辦了不少活動，向九州民眾宣傳台灣。這一次，他反過來向台灣宣傳九州風情，號召宮崎及鹿兒島各品牌，有錢出錢、有力出力。