親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

九州好食市集南港登場 秋節不出國能品嚐九州美食

2019-09-13 22:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

秋節連假期間，不用出國也能體驗日本九州風情文化。超級愛台派、日本宮崎銀行國際部前部長上田泰弘號召了宮崎及鹿兒島各品牌，舉辦「熱情九州好食市集」帶來九州好玩、好吃、好東西。

上田泰弘熱愛台灣，過去幾年間在九州辦了不少活動，向九州民眾宣傳台灣。這一次，他反過來向台灣宣傳九州風情，號召宮崎及鹿兒島各品牌，有錢出錢、有力出力。

「熱情九州好食市集」12至15日在台北市南港中信金融園區廣場舉行，除了宮崎、鹿兒島美食，還有摺紙與九宮格投球等互動遊戲。

「熱情九州好食市集」可品嚐九州當地美食。圖片取自活動臉書專頁。
「熱情九州好食市集」可品嚐九州當地美食。圖片取自活動臉書專頁。
分享
「九州好食市集」有節目演出還有各種互動遊戲。圖片取自活動臉書專頁。
「九州好食市集」有節目演出還有各種互動遊戲。圖片取自活動臉書專頁。
分享

品牌連假北市
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

登富士山／ 開放式管理 安全要自負

2019-09-13 13:44

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

韓妞手刀必買！innisfree「濟州嚴選星空系列限量彩妝」打造夢幻妝容

2019-09-12 19:09

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37

梵克雅寶LUDO手鐲 華麗經典重現

2019-09-12 15:37

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48
看更多

熱門文章

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

這條路4線道速限卻僅30公里 還設測照桿取締超速

2019-09-13 19:19

吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40

每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

毒物專家傳授中秋醃肉3寶 烤肉有害物質降90％

2019-09-13 11:17

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

衝一發！15公尺高幾米月亮今點燈 北台這4大景點打卡才夯

2019-09-13 08:50

連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10

明天國道南下還是塞 這些地雷路段要避開

2019-09-13 19:46

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

一早就塞車！ 國道3路段時速不到20公里

2019-09-13 09:24

要讓大腦覺得有吃飽 吃飯時間不可少於這時數

2019-09-13 21:30

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款 真是帥慘

2019-09-13 17:20

影／國三南下塞爆 大溪路段連路肩都走不了

2019-09-13 11:32

中秋節被叮囑「假日查房」 醫勞盟盼主治醫師納勞基法

2019-09-13 16:21

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」 台灣首店9月16日開喝

2019-09-13 17:12

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

政院拍板 住長照機構 1年最高補助6萬元

2019-09-12 23:49

曾不想承認自己是印尼人.. 她今年考上正式英語教師

2019-09-13 22:03

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

紐西蘭麻疹疫情快速上升 我疾管署提升旅遊警示

2019-09-13 11:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

史丹佛畢業的投資家：30歲後要朝單一目標衝刺，換跑道前先問自己3個問題

2019-09-13 15:03

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

十三層遺址中秋夜亮起來 點亮文化資產活化新模式

2019-09-13 22:06

國道南向上午塞翻了！ 高公局公布下午車多路段

2019-09-13 13:07

中秋節出勤 雇主應給雙倍薪

2019-09-13 10:40

83夜市抵用券總整理 列入士林羅東持續增加

2019-09-13 12:21

不想肥！中秋健康吃把握6原則 三少一多才是重點

2019-09-13 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top