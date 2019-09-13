Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款真是帥慘 楊丞琳秒變文青

2019-09-13 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



經典款衍生新創意，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將1992年經典的包款新增了活潑玩心、潮流設計，打造全新的Multi Pochette Accessoires手袋，是裝飾也是包款，為都會穿搭帶來時髦變化。

這只10月才上市的包款，鄭秀晶Krystal已經用招牌冷臉搭配丹寧衫，酷帥又美艷，顯出這只Multi Pochette Accessoires手袋和她相當合襯；楊丞琳也是以簡約的黑T恤、牛仔裙搭配，在老舊公寓內拍攝穿搭照，並在IG發文「包包是LV最新主打款，喜歡」，空間感的清雅也散發文青氣息。