Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款真是帥慘 楊丞琳秒變文青
經典款衍生新創意，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將1992年經典的包款新增了活潑玩心、潮流設計，打造全新的Multi Pochette Accessoires手袋，是裝飾也是包款，為都會穿搭帶來時髦變化。
這只10月才上市的包款，鄭秀晶Krystal已經用招牌冷臉搭配丹寧衫，酷帥又美艷，顯出這只Multi Pochette Accessoires手袋和她相當合襯；楊丞琳也是以簡約的黑T恤、牛仔裙搭配，在老舊公寓內拍攝穿搭照，並在IG發文「包包是LV最新主打款，喜歡」，空間感的清雅也散發文青氣息。
Multi Pochette Accessoires手袋的精神在於順應場合、任意調整的自由度，三個字元的字面意義為複合、小包、裝飾，也完整傳達了此一包款的用途，在一天的時間中任意搭配，是斜背包、也是手拿包，也可拆下來作為小零錢包。此一輪廓首度出現於1992年，此客製化精神搭配兩種可拆式配件，包括一個迷你版的縮小手拿包（Pochette Accessoires），以及一個圓型拉鍊零錢包，2條背帶有2種搭配方式，分別是緹花運動風手提背帶，有LOUIS VUITTON品牌字樣，並有綠色、粉紅兩款顏色，可以搭配輕便的外出裝；另一條則是金屬鍊帶，可用於晚間出遊的造型；Monogram也在版本與比例作小幅調整的設計，採用了經典大小的紋樣，零錢包背面則是縮小版圖案，豐富視覺層次。
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