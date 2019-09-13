親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

世籃賽／尤伊二度延長飆冷箭 西班牙退澳洲晉決賽

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、攤販急跳腳

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款真是帥慘 楊丞琳秒變文青

2019-09-13 17:20聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

經典款衍生新創意，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）將1992年經典的包款新增了活潑玩心、潮流設計，打造全新的Multi Pochette Accessoires手袋，是裝飾也是包款，為都會穿搭帶來時髦變化。

這只10月才上市的包款，鄭秀晶Krystal已經用招牌冷臉搭配丹寧衫，酷帥又美艷，顯出這只Multi Pochette Accessoires手袋和她相當合襯；楊丞琳也是以簡約的黑T恤、牛仔裙搭配，在老舊公寓內拍攝穿搭照，並在IG發文「包包是LV最新主打款，喜歡」，空間感的清雅也散發文青氣息。

Multi Pochette Accessoires手袋的精神在於順應場合、任意調整的自由度，三個字元的字面意義為複合、小包、裝飾，也完整傳達了此一包款的用途，在一天的時間中任意搭配，是斜背包、也是手拿包，也可拆下來作為小零錢包。此一輪廓首度出現於1992年，此客製化精神搭配兩種可拆式配件，包括一個迷你版的縮小手拿包（Pochette Accessoires），以及一個圓型拉鍊零錢包，2條背帶有2種搭配方式，分別是緹花運動風手提背帶，有LOUIS VUITTON品牌字樣，並有綠色、粉紅兩款顏色，可以搭配輕便的外出裝；另一條則是金屬鍊帶，可用於晚間出遊的造型；Monogram也在版本與比例作小幅調整的設計，採用了經典大小的紋樣，零錢包背面則是縮小版圖案，豐富視覺層次。

Krystal選搭Multi Pochette Accessoires手袋有渾然...
Krystal選搭Multi Pochette Accessoires手袋有渾然天成的合襯。圖／取自IG
分享
Multi Pochette Accessoires，售價51,000元。圖／L...
Multi Pochette Accessoires，售價51,000元。圖／LV提供
分享
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍...
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍出清新的文青氛圍。圖／LV提供
分享
Krystal選搭Multi Pochette Accessoires手袋有渾然...
Krystal選搭Multi Pochette Accessoires手袋有渾然天成的合襯。圖／取自IG
分享
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍...
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍出清新的文青氛圍。圖／LV提供
分享
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍...
楊丞琳選搭Multi Pochette Accessoires手提包，在舊公寓拍出清新的文青氛圍。圖／LV提供
分享
Multi Pochette Accessoires手袋將於10月之後在全球路易...
Multi Pochette Accessoires手袋將於10月之後在全球路易威登門市販售。圖／LV提供
分享

LV
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

MONCLER台中全新開幕 ARTIFACTS進駐忠孝SOGO

2019-09-13 18:30

中秋烤肉 工具人當心「烤肉臉」毀過節心情

2019-09-13 18:18

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區

2019-09-13 17:12

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

登富士山／ 開放式管理 安全要自負

2019-09-13 13:44

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

韓妞手刀必買！innisfree「濟州嚴選星空系列限量彩妝」打造夢幻妝容

2019-09-12 19:09

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37

梵克雅寶LUDO手鐲 華麗經典重現

2019-09-12 15:37

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48
看更多

熱門文章

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06

中秋節哪裡賞月機率最高？氣象局一張圖告訴你

2019-09-12 21:50

每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00

高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40

帶2盒肉鬆蛋捲闖關被罰20萬元 中秋節前留遺憾

2019-09-12 22:40

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

毒物專家傳授中秋醃肉3寶 烤肉有害物質降90％

2019-09-13 11:17

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

衝一發！15公尺高幾米月亮今點燈 北台這4大景點打卡才夯

2019-09-13 08:50

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41

一早就塞車！ 國道3路段時速不到20公里

2019-09-13 09:24

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10

不畏恐嚇留言 連千毅直播力薦台南花園夜市

2019-09-13 14:32

影／國三南下塞爆 大溪路段連路肩都走不了

2019-09-13 11:32

與月的距離…今年最遙遠「1圓」中秋月

2019-09-12 23:09

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

「余英時回憶錄」奪金鼎獎 廖志峰:陪伴余英時寫下集

2019-09-12 22:57

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

腸病毒疫情來勢洶洶 嘉義縣停課班數增加48%

2019-09-13 17:13

政院拍板 住長照機構 1年最高補助6萬元

2019-09-12 23:49

千萬超跑沒人敢拖 「超跑條款」拖吊費最高2萬

2019-09-13 18:04

秋冬國旅獎勵 夜市200元抵用券 攤商「不敢太多期待」

2019-09-12 23:12

補助養護床 專家憂安養機構恐有轉型潮

2019-09-12 22:24

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

紐西蘭麻疹疫情快速上升 我疾管署提升旅遊警示

2019-09-13 11:38

藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12

史丹佛畢業的投資家：30歲後要朝單一目標衝刺，換跑道前先問自己3個問題

2019-09-13 15:03

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

不想肥！中秋健康吃把握6原則 三少一多才是重點

2019-09-13 09:41

中秋節出勤 雇主應給雙倍薪

2019-09-13 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top