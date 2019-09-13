日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區
在百貨年度重要戰役周年慶前，為了帶給消費者新鮮感，與為消費市場帶來新話題，總是會有一波百貨改裝新櫃進駐。當中又以新光三越全台秋季改裝導入超過300個新進品牌、19家獨家首櫃規模最大，並持續擴大美食版圖。
在日本掀起「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」風潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」自登台消息曝光後，備受咖啡迷期待，台灣首店將於9月16日於新光三越台北南西店一館4F開幕。菜單當然少不了人氣第一的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，另外，更推出台灣限定的「鮮果冰咖啡」。日式洋食代表則是具特色的「舒芙蕾歐姆蛋焗飯」，使用舒芙蕾的方式料理出膨鬆軟綿的舒芙蕾歐姆蛋，底下為各種焗飯。
初魚料亭繼在新光三越信義A9的百貨首發店推出成為訂位熱門店後，在A9接著再帶來初魚料亭系列品牌，同樣講究新鮮食材、價格平實具有高人氣的品牌「初魚鐵板燒」，此為百貨首店，將於10月1日開幕。另外，新光三越台中中港店美食新品牌除了「LADY M」、超過70年台灣老字號的「汕頭泉成石頭火鍋」之外，獲米其林必比登推薦的台灣養生雞湯「雙月」也將於9月27日進駐中港店開幕。
誠品生活南西今日起至10月13日在4樓Event Space推出「誠品生活號」期間限定店，首波以「日本嚴選集」為主題，像是風靡日本的的麝香葡萄JPMOMO一年狂銷萬串，中秋連假期間及每周六、日限定登場。每日限定販售的日本北海道人氣網購美食「一生懸命奶酪起司蛋糕」與綿密的「酪農一番濃厚起司蛋糕」，還有全台獨家引進，昭和天皇御用皮革老舖揉製的皮件與世界高峰會指名的百年茶行釀泡頂級罐裝茶等。
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