日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區

2019-09-13 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在百貨年度重要戰役周年慶前，為了帶給消費者新鮮感，與為消費市場帶來新話題，總是會有一波百貨改裝新櫃進駐。當中又以新光三越全台秋季改裝導入超過300個新進品牌、19家獨家首櫃規模最大，並持續擴大美食版圖。

在日本掀起「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」風潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」自登台消息曝光後，備受咖啡迷期待，台灣首店將於9月16日於新光三越台北南西店一館4F開幕。菜單當然少不了人氣第一的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，另外，更推出台灣限定的「鮮果冰咖啡」。日式洋食代表則是具特色的「舒芙蕾歐姆蛋焗飯」，使用舒芙蕾的方式料理出膨鬆軟綿的舒芙蕾歐姆蛋，底下為各種焗飯。

初魚料亭繼在新光三越信義A9的百貨首發店推出成為訂位熱門店後，在A9接著再帶來初魚料亭系列品牌，同樣講究新鮮食材、價格平實具有高人氣的品牌「初魚鐵板燒」，此為百貨首店，將於10月1日開幕。另外，新光三越台中中港店美食新品牌除了「LADY M」、超過70年台灣老字號的「汕頭泉成石頭火鍋」之外，獲米其林必比登推薦的台灣養生雞湯「雙月」也將於9月27日進駐中港店開幕。