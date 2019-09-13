親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘競選總幹事屬意趙少康？ 郭：趙是人生導師

「看著香港滑向深淵」 中共批評李嘉誠縱容犯罪

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區

2019-09-13 17:12聯合報 記者江佩君╱即時報導

在百貨年度重要戰役周年慶前，為了帶給消費者新鮮感，與為消費市場帶來新話題，總是會有一波百貨改裝新櫃進駐。當中又以新光三越全台秋季改裝導入超過300個新進品牌、19家獨家首櫃規模最大，並持續擴大美食版圖。

在日本掀起「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」風潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」自登台消息曝光後，備受咖啡迷期待，台灣首店將於9月16日於新光三越台北南西店一館4F開幕。菜單當然少不了人氣第一的「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」，另外，更推出台灣限定的「鮮果冰咖啡」。日式洋食代表則是具特色的「舒芙蕾歐姆蛋焗飯」，使用舒芙蕾的方式料理出膨鬆軟綿的舒芙蕾歐姆蛋，底下為各種焗飯。

初魚料亭繼在新光三越信義A9的百貨首發店推出成為訂位熱門店後，在A9接著再帶來初魚料亭系列品牌，同樣講究新鮮食材、價格平實具有高人氣的品牌「初魚鐵板燒」，此為百貨首店，將於10月1日開幕。另外，新光三越台中中港店美食新品牌除了「LADY M」、超過70年台灣老字號的「汕頭泉成石頭火鍋」之外，獲米其林必比登推薦的台灣養生雞湯「雙月」也將於9月27日進駐中港店開幕。

誠品生活南西今日起至10月13日在4樓Event Space推出「誠品生活號」期間限定店，首波以「日本嚴選集」為主題，像是風靡日本的的麝香葡萄JPMOMO一年狂銷萬串，中秋連假期間及每周六、日限定登場。每日限定販售的日本北海道人氣網購美食「一生懸命奶酪起司蛋糕」與綿密的「酪農一番濃厚起司蛋糕」，還有全台獨家引進，昭和天皇御用皮革老舖揉製的皮件與世界高峰會指名的百年茶行釀泡頂級罐裝茶等。

誠品生活號JPMOMO麝香葡萄，1,650元，假日限定。圖／誠品提供
誠品生活號JPMOMO麝香葡萄，1,650元，假日限定。圖／誠品提供
分享
誠品生活號岩瀨農場一生懸命奶酪起司蛋糕，650元，每日限量。圖／誠品提供
誠品生活號岩瀨農場一生懸命奶酪起司蛋糕，650元，每日限量。圖／誠品提供
分享
「初魚鐵板燒」百貨首店進駐新光三越信義A9，10/1開幕。圖／摘自初魚鐵板燒粉專
「初魚鐵板燒」百貨首店進駐新光三越信義A9，10/1開幕。圖／摘自初魚鐵板燒粉專
分享
日本人氣連鎖咖啡「星乃珈琲店」台灣首店進駐將新光三越台北南西店一館4F，9/16...
日本人氣連鎖咖啡「星乃珈琲店」台灣首店進駐將新光三越台北南西店一館4F，9/16開幕。記者江佩君／攝影
分享
「星乃珈琲店」窯烤舒芙蕾熱蛋糕(雙層) ，200元。圖／新光三越提供
「星乃珈琲店」窯烤舒芙蕾熱蛋糕(雙層) ，200元。圖／新光三越提供
分享

品牌
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

登富士山／ 開放式管理 安全要自負

2019-09-13 13:44

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

韓妞手刀必買！innisfree「濟州嚴選星空系列限量彩妝」打造夢幻妝容

2019-09-12 19:09

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37

梵克雅寶LUDO手鐲 華麗經典重現

2019-09-12 15:37

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

最新！亞洲最大的「未來之船」首度公開 命名出爐

2019-09-12 13:25

U值媒／連假看沙雕，不必遠赴福隆！

2019-09-12 12:38
看更多

熱門文章

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

中秋節哪裡賞月機率最高？氣象局一張圖告訴你

2019-09-12 21:50

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00

吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06

高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40

帶2盒肉鬆蛋捲闖關被罰20萬元 中秋節前留遺憾

2019-09-12 22:40

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

毒物專家傳授中秋醃肉3寶 烤肉有害物質降90％

2019-09-13 11:17

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

衝一發！15公尺高幾米月亮今點燈 北台這4大景點打卡才夯

2019-09-13 08:50

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

一早就塞車！ 國道3路段時速不到20公里

2019-09-13 09:24

連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33

靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

影／國三南下塞爆 大溪路段連路肩都走不了

2019-09-13 11:32

與月的距離…今年最遙遠「1圓」中秋月

2019-09-12 23:09

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

「余英時回憶錄」奪金鼎獎 廖志峰:陪伴余英時寫下集

2019-09-12 22:57

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

政院拍板 住長照機構 1年最高補助6萬元

2019-09-12 23:49

補助養護床 專家憂安養機構恐有轉型潮

2019-09-12 22:24

影╱準備放中秋連假！高鐵湧現返鄉人潮

2019-09-12 17:24

秋冬國旅獎勵 夜市200元抵用券 攤商「不敢太多期待」

2019-09-12 23:12

藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

紐西蘭麻疹疫情快速上升 我疾管署提升旅遊警示

2019-09-13 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top