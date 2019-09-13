親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘競選總幹事屬意趙少康？ 郭：趙是人生導師

「看著香港滑向深淵」 中共批評李嘉誠縱容犯罪

「想去哪就去哪」哈拉影城獨推日本旅行購票抽獎

2019-09-13 16:21聯合報 記者張佑生╱即時報導

台北市內湖哈拉影城獨家推出Wherever You Go活動，要送影城客人去日本小旅行。即日起至10月15日，凡於影城消費任一種電影套票即可獲得機票抽獎券。配合航空公司所有日本航點，打著『日本城市隨你挑選，想去哪，就去哪』的口號，推出本次活動。

迎接秋天適合小旅行的氛圍，哈拉影城特別與航空公司合作，推出Wherever You Go日本趴趴走活動。配合台灣虎航13個日本航點，哈拉影城設計出13款濃濃日本味的抽獎卷，並陸續讓不同款式的抽獎券登場。活動期間，觀影搭配餐飲套票就能獲得。

影迷們可以依照現場準備的大型航線圖看板，自由挑選想去的日本航點，填寫完整即可參加抽獎。影迷可日本航點多達13個，分別為旭川、函館、花卷、仙台、茨城、小松、名古屋、岡山、東京、大阪、福岡、佐賀以及沖繩，影迷皆可以隨意挑選心儀的航點參加抽獎。Wherever You Go活動中，影城將抽出4位幸運兒，贈送他們所填寫的日本城市機票。其得獎名單將在10月18日於哈拉影城官方網站活動消息專區公佈。

影城11月的20週年慶將近，本次活動被譽為20週年慶活動的第一章，接下來也會陸續推出多種活動與優惠內容。影城旗下品牌跨腳廳也因觀眾喜愛，從原本的3個影廳擴增至5個影廳，增加影迷體驗的機會。

圖／哈拉影城提供
圖／哈拉影城提供
分享

機票台灣虎航岡山
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

Krystal招牌冷臉配LV還未上市包款真是帥慘 楊丞琳秒變文青

2019-09-13 17:20

日本人氣連鎖「星乃珈琲店」台灣首店9/16開喝 「初魚鐵板燒」10月進駐信義區

2019-09-13 17:12

翹鬍子史努比大型公仔必拍 「PEANUTS」新北首店進駐中和環球

2019-09-13 14:28

登富士山／ 開放式管理 安全要自負

2019-09-13 13:44

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

宇宙明星「BT21」+日出茶太 8個人氣角色一次帶回家

2019-09-13 12:53

義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38

秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00

蔡依林慶生錄影鼓勵家扶兒 邀粉絲助貧送暖

2019-09-13 11:11

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

韓妞手刀必買！innisfree「濟州嚴選星空系列限量彩妝」打造夢幻妝容

2019-09-12 19:09

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

明天開跑！KLOOK每周五狂撒「10萬生日金」

2019-09-12 18:31

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

這樣的方圓結合太優秀Bell & Ross BR05新系列登場

2019-09-12 18:05

吹冷氣、秋冬季讓妳手腳冰冷嗎？5招擺脫冷底體質、穿對襪子才能保溫！

2019-09-12 18:00

搶先中國、香港！在地人情味讓MYKITA亞洲第二間專賣店落腳台北

2019-09-12 17:52

豹紋控王麗雅穿UGG新款眉開眼笑 計畫冬日旅行只為多買一雙鞋

2019-09-12 17:36

中秋烤肉配飲料！OKmart「巨型寶特飲料第2件6折」連假開工限時1天美式咖啡買2送2

2019-09-12 17:02

黑金勢力來襲！全金屬腕表換季必備

2019-09-12 16:53

米其林光環加持！態芮主廚推「法國奶油」創意料理

2019-09-12 16:44

「設計 x 品牌 x 授權 x 商務」系列講座免費報名中 相約下班後小聚微充電

2019-09-12 15:42

在台波蘭人推薦好市多商品 一款洗衣精引網友熱烈討論

2019-09-12 15:37

德國Lang & Heyne看重台灣市場 破天荒帶11只腕表抵台

2019-09-12 15:37

梵克雅寶LUDO手鐲 華麗經典重現

2019-09-12 15:37

「蜜蜂工坊X迪士尼聯名飲料」又來了！ 獨家包裝你愛哪一款？

2019-09-12 15:12

「北極星空」隨手戴著走 施華洛世奇秋冬腕表閃瞎妳的眼！

2019-09-12 14:33

中部市場觀光有潛力 德威首航台中-釜山

2019-09-12 14:30

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

「最普通的戀愛」孔曉振 行頭一點都不普通

2019-09-12 13:48

台北車站限定！ Krispy Kreme進駐全家 搭配小杯美式咖啡再折5元

2019-09-12 13:47

最新！亞洲最大的「未來之船」首度公開 命名出爐

2019-09-12 13:25
看更多

熱門文章

中秋連假首日 清晨國道南下塞車紫爆

2019-09-13 07:24

南台灣第一間「大阪王將」2年熄燈　網友評：內餡一股豬躁味、餃子是酸的

2019-09-12 18:28

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

京華城的興衰史 竟與「雙龍抱珠」球體建築脫不了關係

2019-09-12 20:41

桃園新竹必吃大份量早餐麵食！ 抄手麵、5種綜合麵解除早晨的餓

2019-09-12 20:22

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

中秋節哪裡賞月機率最高？氣象局一張圖告訴你

2019-09-12 21:50

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00

吳德榮：秋老虎餘威今猶存 周末水氣漸增

2019-09-13 07:06

高鐵延屏東能解？ 高屏唯一快速道路時速一度低於8公里

2019-09-13 12:40

帶2盒肉鬆蛋捲闖關被罰20萬元 中秋節前留遺憾

2019-09-12 22:40

最容易「陷入憂鬱」的4個星座　巨蟹愛幻想發生壞事、處女會擔心未來

2019-09-12 22:49

18年前先後開幕 微風廣場、京華城周年慶強碰冷熱超對比

2019-09-12 22:28

毒物專家傳授中秋醃肉3寶 烤肉有害物質降90％

2019-09-13 11:17

今晚烤肉重點筆記 我們都忽略原來先吃這食材超重要

2019-09-13 13:15

回味京華城 開店元老「小鬥士德州炸雞」、「阿里郎」飄香18年

2019-09-12 20:54

衝一發！15公尺高幾米月亮今點燈 北台這4大景點打卡才夯

2019-09-13 08:50

紐約時裝周／謝金燕看MK秀長腿瘦如手臂 MARC JACOBS如組曲般豐富

2019-09-12 18:41

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

秋節連假國道今最塞 避開5大地雷路段

2019-09-13 00:29

一早就塞車！ 國道3路段時速不到20公里

2019-09-13 09:24

連假北高一趟超過6小時 待命駕駛防司機過勞

2019-09-13 10:41

文旦恐長年產銷失衡 學者籲：大果收購只能做短期措施

2019-09-12 21:33

靜置文旦做堆肥？ 農業專家說應該要這樣做

2019-09-13 10:10

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

影／國三南下塞爆 大溪路段連路肩都走不了

2019-09-13 11:32

與月的距離…今年最遙遠「1圓」中秋月

2019-09-12 23:09

300款精釀啤酒可以選！ABV首間「日式居酒屋」 關西料理讓人吃好吃飽

2019-09-12 22:33

「余英時回憶錄」奪金鼎獎 廖志峰:陪伴余英時寫下集

2019-09-12 22:57

發布預警！ 近日雲嘉地區秋行軍蟲明顯增加

2019-09-13 13:41

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

政院拍板 住長照機構 1年最高補助6萬元

2019-09-12 23:49

補助養護床 專家憂安養機構恐有轉型潮

2019-09-12 22:24

影╱準備放中秋連假！高鐵湧現返鄉人潮

2019-09-12 17:24

秋冬國旅獎勵 夜市200元抵用券 攤商「不敢太多期待」

2019-09-12 23:12

藍委控亂丟文旦 陳吉仲：不實指控勿為選舉唱衰農業

2019-09-12 21:12

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

「MUJI無印良品」髙島屋門市改裝開幕慶！DC馬達風扇現省1400元

2019-09-12 18:05

中秋連假 國光客運推國道八五折、台灣好行半價優惠

2019-09-12 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top