「想去哪就去哪」哈拉影城獨推日本旅行購票抽獎

2019-09-13 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



台北市內湖哈拉影城獨家推出Wherever You Go活動，要送影城客人去日本小旅行。即日起至10月15日，凡於影城消費任一種電影套票即可獲得機票抽獎券。配合航空公司所有日本航點，打著『日本城市隨你挑選，想去哪，就去哪』的口號，推出本次活動。

迎接秋天適合小旅行的氛圍，哈拉影城特別與航空公司合作，推出Wherever You Go日本趴趴走活動。配合台灣虎航13個日本航點，哈拉影城設計出13款濃濃日本味的抽獎卷，並陸續讓不同款式的抽獎券登場。活動期間，觀影搭配餐飲套票就能獲得。

影迷們可以依照現場準備的大型航線圖看板，自由挑選想去的日本航點，填寫完整即可參加抽獎。影迷可日本航點多達13個，分別為旭川、函館、花卷、仙台、茨城、小松、名古屋、岡山、東京、大阪、福岡、佐賀以及沖繩，影迷皆可以隨意挑選心儀的航點參加抽獎。Wherever You Go活動中，影城將抽出4位幸運兒，贈送他們所填寫的日本城市機票。其得獎名單將在10月18日於哈拉影城官方網站活動消息專區公佈。