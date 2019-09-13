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楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

PRADA所推出的PRADA Made to Order Pumps訂製鞋款活動，限期、限店登場。今年度在9月17日前的全新訂製鞋服務，打造更具個人風格的專屬鞋履，楊冪、譚卓搶先穿，尤其楊冪以桃紅色系洋裝搭配粉紫色光澤款的鞋履，綻放洋娃娃般的甜美氣息。

在PRADA Made to Order Pumps訂製服務中，共有16種不同樣式鞋款可選，今年度新增瑪麗珍鞋，其他還有尖頭、魚口、厚底、芭蕾平底鞋與涼鞋等；鞋跟則有9種不同高度，材質則有12種，囊括經典Saffiano漆亮牛皮壓纹、麂皮、緞面、天鵝絨等皮革材質，另有鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀皮革，亦可選作訂製鞋服務；此外，為了增添活潑、獨特性，PRADA也以不同季節的標誌印花推出經典圖紋，例如唇膏、大理花火焰以及玫瑰，運用漆亮皮壓紋印花的方式呈現，讓訂製鞋履顯得俏麗。

好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、莎蒂辛克（Sadie Sink）也都以PRADA Made to Order Pumps 訂製服務的鞋款出席活動，除了鞋面材質與顏色、鞋跟高度可選之外，鞋底也可變換黑色、粉膚色或粉藍色，並在PRADA Logo的底下鑲上金色或銀色的姓名英文縮寫，最多可3個字母，今年則新增數字0至9還有嘴唇、花朵、愛心等精巧符號。奢華工序也延伸至鞋盒，採用和鞋款相襯的唇膏、大理花火焰、美人魚火焰等印花，或是經典藍色鞋盒，除了蒐藏之外也便於存放、辨識。PRADA Made to Order Pumps訂製服務由27,500元起跳，工作天約12至15星期，9月14日於高雄漢神百貨、9月15日到17日於台北新光三越A9等兩個門市限時、限店推出。

PRADA訂製鞋底包括顏色、字母、符號圖紋可作細節變化。圖／PRADA提供
PRADA訂製鞋底包括顏色、字母、符號圖紋可作細節變化。圖／PRADA提供
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PRADA鴕鳥皮訂製高跟鞋，售價84,000元。圖／PRADA提供
PRADA鴕鳥皮訂製高跟鞋，售價84,000元。圖／PRADA提供
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莎蒂辛克詮釋PRADA Made to Order Pumps訂製鞋款。圖／PR...
莎蒂辛克詮釋PRADA Made to Order Pumps訂製鞋款。圖／PRADA提供
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PRADA推出限店、限期的PRADA Made to Order Pumps訂製...
PRADA推出限店、限期的PRADA Made to Order Pumps訂製服務。圖／PRADA提供
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莉莉柯林斯訂製經典實穿的鞋履。圖／PRADA提供
莉莉柯林斯訂製經典實穿的鞋履。圖／PRADA提供
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瑪格羅比訂製涼鞋款式。圖／PRADA提供
瑪格羅比訂製涼鞋款式。圖／PRADA提供
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PRADA Made to Order Pumps訂製服務材質包括麂皮、小山羊皮...
PRADA Made to Order Pumps訂製服務材質包括麂皮、小山羊皮、金屬牛皮等12種選擇。圖／PRADA提供
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譚卓選穿酒紅色PRADA Made to Order Pumps訂製鞋。圖／PR...
譚卓選穿酒紅色PRADA Made to Order Pumps訂製鞋。圖／PRADA提供
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楊冪的粉紫色漆亮皮革PRADA Made to Order Pumps訂製鞋相當...
楊冪的粉紫色漆亮皮革PRADA Made to Order Pumps訂製鞋相當搶眼。圖／PRADA提供
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PRADA Made to Order Pumps訂製服務包括材質、高度、鞋底以...
PRADA Made to Order Pumps訂製服務包括材質、高度、鞋底以及鞋盒等各細節。圖／PRADA提供
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PRADA鱷魚皮革材質訂製跟鞋，售價84,000元。圖／PRADA提供
PRADA鱷魚皮革材質訂製跟鞋，售價84,000元。圖／PRADA提供
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