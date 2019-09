楊冪的紫光鞋好美 PRADA鞋履訂製服務限期、限店開跑

2019-09-13 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



PRADA所推出的PRADA Made to Order Pumps訂製鞋款活動,限期、限店登場。今年度在9月17日前的全新訂製鞋服務,打造更具個人風格的專屬鞋履,楊冪、譚卓搶先穿,尤其楊冪以桃紅色系洋裝搭配粉紫色光澤款的鞋履,綻放洋娃娃般的甜美氣息。

在PRADA Made to Order Pumps訂製服務中,共有16種不同樣式鞋款可選,今年度新增瑪麗珍鞋,其他還有尖頭、魚口、厚底、芭蕾平底鞋與涼鞋等;鞋跟則有9種不同高度,材質則有12種,囊括經典Saffiano漆亮牛皮壓纹、麂皮、緞面、天鵝絨等皮革材質,另有鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀皮革,亦可選作訂製鞋服務;此外,為了增添活潑、獨特性,PRADA也以不同季節的標誌印花推出經典圖紋,例如唇膏、大理花火焰以及玫瑰,運用漆亮皮壓紋印花的方式呈現,讓訂製鞋履顯得俏麗。