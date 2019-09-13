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中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13聯合報 記者羅建怡╱即時報導

中秋連假的小確幸來了！多家連鎖超商、飲料、咖啡店看準商機，推出系列吸客的中秋優惠限時好康，喝飲料配月餅也可省荷包。

●連鎖咖啡及茶飲：

西雅圖極品咖啡在9月13日到9月15日，連假3天的下午4點到晚上8點間「美式咖啡」買1送1。

丹堤咖啡則今(13日)中秋節推出顯示活動圖片就可獲得全系列「大杯飲品」買1送1，優惠圖片只要到丹堤咖啡官網或FB粉絲團就可以取得。

cama café獨推開工優惠，9月16日推出會員限定飲品第二杯半價。

星巴克即日起至9月30日，進入數位行銷體驗活動的網路頁面，點擊咖啡空杯圖示，即可領取「好友分享買1送1」、「第2杯半價」等多種優惠，中獎率百分之百。

茶湯會即日起至9月15日全品項買4送1優惠。天仁喫茶趣今(13日)推出獨家飲品「913茶王」系列，同品項第2杯半價，不論是茶王原茶、奶茶還是鮮奶通通可享優惠價。

●超商：

7-ELEVEN即日起至9月15日，CITY CAFE「特大杯拿鐵」及「現萃茶」系列，全品項第2杯半價；9月24日前，「現萃茶青茶系列」第2杯6折、「品耶加雪夫精品咖啡」享第2杯半價；即日起至10月8日芒果、牛奶、芒果牛奶綜合霜淇淋第2件7折。

OK mart響應中秋「烤肉趴」，即日起至9月25日OK Cafe大杯全品項第2杯7折、「大寶特瓶系列」飲料通通任選第2件6折、多款「指定啤酒」享3件82折等多項好康優惠。

萊爾富即起至9月17日，加入會員下載APP可享買49杯大杯咖啡，送50杯的特惠，等於買1送1再多送1杯；即日起至11月5日購買大杯的「冰熱拿鐵」，使用悠遊卡付款，享第2杯5折；加入萊爾富官方LINE可享「哈根達斯」指定雪糕、冰淇淋特價69元。

全家即起到9月15日祭出「中秋烤肉趣」活動，包括烤肉用品、飲料的促銷優惠，其中「匠吐司」任2件88折、「大寶特瓶系列」飲料任選第2件6折、「酷冰沙」及「陽光紅柚氣泡咖啡」特價35元，甜品的部分，即日起至9月19日，霜淇淋單支特價29元。

●速食：

摩斯漢堡即起至9月16日加入LINE好友，出示圖片可享「摩斯咖啡」買1送1。

麥當勞得來速於9月13日到9月15日，在國道免收費時段(凌晨0點到早上5點)，出示App簡訊通知畫面，即可獲得「免費特選黑咖啡」。

丹堤中秋掃此條碼買一送一。圖／丹堤咖啡提供
丹堤中秋掃此條碼買一送一。圖／丹堤咖啡提供
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西雅圖中秋美式買一送一。圖／西雅圖咖啡提供
西雅圖中秋美式買一送一。圖／西雅圖咖啡提供
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咖啡中秋節摩斯漢堡超商統一超商
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