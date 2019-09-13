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義大利一星雙廚客座 文華東方型男主廚「六手聯烹」限時上菜

2019-09-13 12:38聯合報 記者羅建怡╱即時報導

2017年起連續3年蟬聯義大利米其林一星、位於世界文化遺產佛羅倫斯古城區的La Leggenda dei Frati餐廳主廚菲利波‧薩普里托(Filippo Saporito)，以及該餐廳甜點主廚加布利爾‧萬努奇(Gabriele Vannucci)即將連袂來台，共同攜手連2年入列「台北米其林指南」推薦餐廳的台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳主廚雅克柏‧弗西 (Iacopo Frassi)，帶來美妙的「托斯卡納綺義饗宴」。

主廚菲利波2015年落腳佛羅倫斯，並在歷史悠久的巴迪尼博物館(Bardini Museum)內開設La Leggenda dei Frati餐廳，僅30多個座位，座無虛席；該餐廳於2017年拿下米其林一星，並連續3年至今維持殊榮。

同行的甜點主廚加布利爾，曾與Bencotto餐廳主廚雅克柏在托斯卡納的米其林二星餐廳Piccolo Principe共事，年紀相仿的兩人也經常一起切磋廚藝，因此促成此次客座的契機。3位星廚都來自義大利中部的美食之鄉，將以「六手聯烹」呈獻充滿創意又不具有當地傳統特色的料理，顛覆台灣食客味蕾。

主廚菲利波這次帶來的「番紅花手工義大利麵、鴨肉肉醬、紅洋蔥」，靈感來自西恩納地區老媽媽的食譜，僅使用麵粉和水揉成的麵團，並以手工搓成比一般義大利麵條更粗一點的長條狀，稱做披奇麵 (pici)的義大利麵，樣貌質樸，口感極具嚼勁，與燉鴨肉肉醬是最佳拍檔。

主菜「慢燉澳洲牛頰、檸檬洋芋、甘藍、奇昂地紅酒醬汁」，菲利波選用產自托斯卡納奇昂地產區(Chianti)的紅酒製成風味醬汁，與慢燉牛頰在舌尖交織出絕佳完美口感。

其中也不乏經典菜的新創意，像是「獵人式風味鵪鶉、鴨肝、菠菜、蘑菇」，靈感源自托斯卡納的經典鄉村名菜獵人燉雞(Pollo alla Cacciatora)，這道經典的媽媽菜各家自有祕方，主廚版本是選用營養價值更高的鵪鶉取代雞肉，並加入鴨肝、菠菜、蘑菇等各式山珍野味增添風味，呈現出令人一試難忘的義大利中部鄉村料理。

在甜點部分，因托斯卡納亦盛產各式莓果和乳製品，加布利爾帶來的餐前甜點以清爽的無花果雪酪搭配藍莓及牛奶泡沫，並以米餅增添口感層次。最後的「覆盆莓、荔枝義式冰淇淋、玫瑰」，則是以荔枝口味的義式冰淇淋搭配酸香的覆盆莓，並以可食用玫瑰製作底層的果餡，香氣縈繞口鼻之間久久不散，也為這場盛宴劃下完美句點。

「托斯卡納綺義饗宴」將於9月26至29日 (周四至日)推出5道式午間套餐搭配迎賓美酒，每位3,500元；9月25至28日 (周三至六)供應8道式晚間套餐搭配迎賓美酒，每位5,500元。詳情及訂位可洽：02-2715-6668或email至MOTPE-Bencotto@mohg.com。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati甜點主廚G...
義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati甜點主廚Gabriele Vannucci。圖／台北文華東方酒店提供
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義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati，座位數少...
義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati，座位數少，菜優景美，始終座無虛席。圖／台北文華東方酒店提供
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在La Leggenda dei Frati餐廳可俯瞰佛羅倫斯美景。圖／台北文華...
在La Leggenda dei Frati餐廳可俯瞰佛羅倫斯美景。圖／台北文華東方酒店提供
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義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati主廚Fil...
義大利佛羅倫斯米其林一星餐廳La Leggenda dei Frati主廚Filippo Saporito即將來台客座。圖／台北文華東方酒店提供
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托斯卡納生菜沙拉完全使用當令季節蔬菜，配上當地橄欖油所做成開胃的料理。圖／台北文...
托斯卡納生菜沙拉完全使用當令季節蔬菜，配上當地橄欖油所做成開胃的料理。圖／台北文華東方酒店提供
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義大利甜點米其林
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