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秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00聯合報 記者羅建怡╱即時報導

秋冬國旅補助怎麼玩最划算？日勝生加賀屋即日起到11月29日推優惠，期間周日至周五入住全房型且續住，第一晚除了政府補助1千元外，日勝生加賀屋再加碼優惠1千元，續住第二晚可享房價折1,500元。

日勝生加賀屋擁有北投白磺泉原湯，潺潺湯泉川流不絕，蒸騰出如女巫施法般的氤氳白煙，這也是「北投溫泉」盛名的由來；白磺泉促使身體毛孔大張、新陳代謝加快，還能感受到溫泉富含的礦物質，可說是一趟充電之旅。日勝生加賀屋將滿9周年，日前首先將4樓大眾湯的泉水將調整為原湯，忠實呈現白磺溫泉原汁原味的獨特魅力。

此外，日勝生加賀屋也於9月16日起推出秋季會席料理「月影」與「秋麗」，將月色的不同型態融入菜色。前菜「三日月」以銀杏的原味揭開秋天序曲，搭配當季代表的鮭魚做成手毬壽司，並以胡麻白拌無花果、加以紅酒的香氣與枸杞的甘甜，從視覺到味覺完整呈現秋紅意境；椀物則以栗子南瓜與魚漿作成 「有明月」，配菜也勾勒出秋涼月夜之感；合肴則藉由圓糯米及最能表達秋季五穀豐收「滿月」的月影高照，展現濃濃秋意。

秋季會席料理晚餐限定，月影會席每客2,500+10%，秋麗會席每客3,500+10%。 預約電話：02-2891-1238，或可至日勝生加賀屋官網查詢。

秋季限定的「秋麗」會席料理，每客3,500+10%。圖／日勝生加賀屋提供
秋季限定的「秋麗」會席料理，每客3,500+10%。圖／日勝生加賀屋提供
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日勝生加賀屋將4樓大眾湯的泉水調整為原湯，忠實呈現白磺溫泉原汁原味的獨特魅力。 ...
日勝生加賀屋將4樓大眾湯的泉水調整為原湯，忠實呈現白磺溫泉原汁原味的獨特魅力。 圖／日勝生加賀屋提供
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日勝生溫泉北投國旅補助
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