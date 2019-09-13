秋冬補助這樣玩最划算！政府補助1千 加賀屋加碼再送1千

2019-09-13 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



秋冬國旅補助怎麼玩最划算？日勝生加賀屋即日起到11月29日推優惠，期間周日至周五入住全房型且續住，第一晚除了政府補助1千元外，日勝生加賀屋再加碼優惠1千元，續住第二晚可享房價折1,500元。

日勝生加賀屋擁有北投白磺泉原湯，潺潺湯泉川流不絕，蒸騰出如女巫施法般的氤氳白煙，這也是「北投溫泉」盛名的由來；白磺泉促使身體毛孔大張、新陳代謝加快，還能感受到溫泉富含的礦物質，可說是一趟充電之旅。日勝生加賀屋將滿9周年，日前首先將4樓大眾湯的泉水將調整為原湯，忠實呈現白磺溫泉原汁原味的獨特魅力。

此外，日勝生加賀屋也於9月16日起推出秋季會席料理「月影」與「秋麗」，將月色的不同型態融入菜色。前菜「三日月」以銀杏的原味揭開秋天序曲，搭配當季代表的鮭魚做成手毬壽司，並以胡麻白拌無花果、加以紅酒的香氣與枸杞的甘甜，從視覺到味覺完整呈現秋紅意境；椀物則以栗子南瓜與魚漿作成 「有明月」，配菜也勾勒出秋涼月夜之感；合肴則藉由圓糯米及最能表達秋季五穀豐收「滿月」的月影高照，展現濃濃秋意。